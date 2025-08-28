เน็ตมาร์เบิ้ลขน 2 เกมใหม่สู่งาน Tokyo Game Show 2025

เน็ตมาร์เบิ้ล เตรียมเปิดให้ทดลองเล่นสองเกมแอ็กชันอาร์พีจีใหม่ล่าสุดอย่าง ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ (The Seven Deadly Sins: Origin) และ MONGIL: STAR DIVE ที่งาน Tokyo Game Show 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25-28 กันยายนนี้
งาน Tokyo Game Show (TGS) เป็นหนึ่งในงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดึงดูดสื่อและเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลก เน็ตมาร์เบิ้ลได้เปิดตัวเว็บไซต์ทีเซอร์อย่างเป็นทางการสำหรับ TGS 2025 พร้อมเผยภาพทีเซอร์และรายชื่อเกมที่จะเข้าร่วม โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนงานเริ่ม
‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ (The Seven Deadly Sins: Origin) สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง ‘The Seven Deadly Sins’ ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก โดยตัวเกมเป็นแนว RPG แอ็กชันโอเพนเวิลด์ นำเสนอเรื่องราวมัลติเวิร์สที่เป็นต้นฉบับ ผู้เล่นสามารถสะสมอัศวินจาก ศึกตำนาน 7 อัศวิน และ กาลวิบัติ 4 อัศวิน รวมไปถึงตัวละครต้นฉบับของเกม เพื่อปรับแต่งสไตล์การต่อสู้และกำหนดการผจญภัยของตนเอง เกมนี้ยังให้ผู้เล่นได้สำรวจทวีปบริทาเนีย ต่อสู้แบบแท็กทีม ปลดปล่อยพลังสกิลผสมผสานอันทรงพลังและเพลิดเพลินไปกับแอ็กชันที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานตัวละครและอาวุธที่หลากหลาย นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถร่วมเล่นปาร์ตี้กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ในงาน TGS 2025 เกม ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ จะเปิดเล่นในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ตัวเดโมจะนำเสนอสามคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไป ได้แก่ โหมดเนื้อเรื่องที่ให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำกับเรื่องราว โหมดโอเพนเวิลด์ที่ให้ผู้เล่นสำรวจบริทาเนียได้อย่างอิสระ และบอสไทม์แอทแท็กที่จะพาผู้เล่นไปสัมผัสการต่อสู้อันดุเดือดกับเหล่าอสูรจากซีรีส์ต้นฉบับ
MONGIL: STAR DIVE ภาคต่อของเกมมือถือ RPG สุดโปรดอย่าง Monster Taming ปี 2013 ที่ทุกคนรอคอย พร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์เกมที่สวยงามที่พัฒนาโดย Unreal Engine 5 และระบบการต่อสู้สุดพิเศษอิงตามการเล่นแท็กเปลี่ยนตัวละคร โดยที่ผู้เล่นควบคุมกลุ่มตัวละครสามตัวในการต่อสู้ที่รวดเร็วและมีชีวิตชีวา หัวใจหลักของเกมคือระบบการรวบรวมสะสมมอนสเตอร์ ให้ผู้เล่นได้ฝึกฝน, สะสม, และประกอบสิ่งมีชีวิตสุดอัศจรรย์ที่หลากหลาย
หลังจากเปิดตัวสู่สาธารณะโดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในงาน gamescom 2025 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เกม MONGIL: STAR DIVE จะได้พบกับแฟน ๆ ทั่วโลกในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในงาน TGS 2025 โดยบิลด์เกม MONGIL: STAR DIVE ที่สามารถเล่นได้จะให้ผู้เล่นได้ออกผจญภัยไปกับตัวละครเอกอย่างคลาวด์, เวอร์นา, และเจ้าเหมียว เพื่อสะสมและฝึกฝนมอนสเตอร์ต่าง ๆ อีกทั้งผู้เล่นยังจะได้สัมผัสประสบการณ์กับตัวละครอื่น ๆ เช่น โอฟีเลีย และฟรานซิส พร้อมเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยและรูปแบบการเล่นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
เน็ตมาร์เบิ้ลจะเผยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ และ ‘MONGIL: STAR DIVE’ ในงาน TGS 2025 รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ บนเวที ที่เว็บไซต์พิเศษ TGS 2025 ก่อนงาน
