"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" เปิดรับสมัครทดสอบ CBT แล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศเปิดลงทะเบียน Closed Beta Test (CBT) สำหรับเกม RPG แอ็กชันโอเพนเวิลด์ที่กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้อย่าง "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin) โดยได้มีการประกาศในงาน gamescom 2025 Opening Night Live พร้อมทั้งเผยตัวอย่างใหม่ล่าสุดอีกด้วย
ตัวอย่างใหม่ล่าสุดที่ปล่อยออกมามีเมลิโอดัส ตัวเอกจาก The Seven Deadly Sins มาแนะนำโลกและฟีเจอร์หลักของเกม โดยภายในวิดีโอแสดงให้เห็นถึงการอัปเกรดงานภาพคุณภาพสูงและทวีปบริทาเนียแบบโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่ ที่ซึ่งผู้เล่นสามารถสำรวจโลกใต้น้ำและทะยานขึ้นบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระ พร้อมร่วมสนุกไปกับคอนเทนต์ที่หลากหลาย เช่น การตกปลา, ไขปริศนาต่าง ๆ, และการผจญภัยกลางอากาศ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังจะได้เห็นการต่อสู้อันดุเดือดกับศัตรูสุดทรงพลัง เช่น อัลเบี้ยนและเทพอสูรสีเทา ซึ่งเน้นย้ำถึงรูปแบบการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของเกม
ในตอนท้ายของตัวอย่างได้มีการประกาศถึง CBT ทั่วโลกอย่างเป็นทางการ โดยการทดสอบแบบ Closed Beta มอบโอกาสอันหาได้ยากสำหรับผู้เล่นทั่วโลกเพื่อสัมผัสความสนุกของเกมก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ผู้เล่นสามารถสมัครได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์แบรนด์ทางการ พร้อมกรอกอีเมลและทำแบบสอบถามสั้น ๆ ซึ่งรายชื่อผู้เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการจะมีการประกาศให้ทราบในภายหลัง
เกม "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin) สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง "The Seven Deadly Sins" ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" จะนำเสนอเรื่องราวมัลติเวิร์สที่เป็นต้นฉบับของเกมและเปิดโลกกว้างที่กว้างใหญ่ทั่วทวีปบริทาเนีย ให้ผู้เล่นได้สะสมอัศวินจาก ศึกตำนาน 7 อัศวิน และ กาลวิบัติ 4 อัศวิน เพื่อปรับแต่งสไตล์การต่อสู้และกำหนดการผจญภัยของตนเอง
"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" เตรียมเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกภายใน 2025 บน PlayStation 5 (พิเศษบนคอนโซล), Steam สำหรับ PC, และมือถือ พร้อมรองรับ 12 ภาษา เหล่าแฟน ๆ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://7origin.netmarble.com/th เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin เช่น ตัวละครของเกม, จักรวาล, และแผนในอนาคต รวมถึงการลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกผ่านอีเมล และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง YouTube, X และ Discord
