"Honor of Kings: World" เตรียมเปิดตัวในงาน Gamescom 2025 วันที่ 20 ส.ค.นี้

"Honor of Kings: World" เกมแอ็กชันอาร์พีจีมัลติเพลเยอร์แฟนตาซี เตรียมเข้าร่วม Opening Night Live พร้อมเปิดบูทให้ทดลองเล่นในงาน Gamescom 2025 อีเวนต์เกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองโคโลญ ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคมนี้
"Honor of Kings: World" พัฒนาโดย TiMi Studio Group ตั้งเป้าเป็นเกมที่จะขยายจักรวาลของ Honor of Kings เกม MOBA ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลก โดยมอบโอกาสให้ผู้เล่นได้ผจญภัยข้ามทวีปอันกว้างใหญ่ร่วมกับผองเพื่อน พร้อมทั้งได้พบกับฮีโร่ในตำนานจากเรื่องราวของเกมต้นฉบับ
ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นนักเรียนใหม่ที่สถาบันจี้เซี่ย ซึ่งประกอบด้วยสามโรงเรียนสำหรับบุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยพรสวรรค์ ที่ซึ่งพวกเขาจะได้พานพบและร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น, ที่ปรึกษา และคณาจารย์ นอกจากนี้พวกเขายังจะได้พบกับฮีโร่จาก Honor of Kings ต้นฉบับและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของพวกเขาอีกด้วย
ที่งาน Gamescom นั้น TiMi จะเปิดบูทให้ผู้เล่นได้มาร่วมสนุกกับการต่อสู้บอสแบบร่วมมือกันที่ฮอลล์ 9 บูท B040 เกมจะมีทั้งการเล่น PvP และ PvE พร้อมชุดฟีเจอร์การร่วมมือและระบบโซเชียลที่โดดเด่นซึ่งประกอบไปด้วย:
• การต่อสู้แบบผู้เล่นหลายคนอันแสนดุเดือด ซึ่งผู้เล่นสามารถสลับไปมาระหว่างสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันสองแบบได้อย่างไม่สะดุด ทำให้เกิดเป็นเกมเพลย์ที่หลากมิติ, ลื่นไหล และแปลกใหม่
• เกมเพลย์ในโลกร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์, การสร้างบ้าน และการบริหารจัดการ
• เรื่องราวมากมาย รวมถึงการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยการเล่าเรื่องทั่วดินแดนแห่ง Primaera ซึ่งเป็นทวีปอันกว้างใหญ่ไพศาลภายในเกมที่รอให้ผู้เล่นไปสำรวจ
Honor of Kings: World ไม่ใช่แค่การขยายทรัพย์สินทางปัญญา แต่เป็นโอกาสสำหรับผู้เล่นที่จะได้ดื่มด่ำกับโลกที่น่าหลงใหลซึ่งเป็นนิยามใหม่ของแนวแฟนตาซีตะวันออกด้วยแนวทางที่สดใหม่และยิ่งใหญ่อลังการราวกับภาพยนตร์ ผู้เล่นจะค้นพบการผสมผสานอันน่าทึ่งระหว่างแฟนตาซีและเทคโนโลยีล้ำสมัย ไปพร้อมกับการเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์และ "Flow" แหล่งพลังงานที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องและดินแดน Primaera
"เราทำงานหนักมากกับ Honor of Kings: World และตั้งตารอคอยที่จะได้ทราบว่าผู้เล่นที่มาเยือนงาน Gamescom
จะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเกมของเรา" Big Huang หัวหน้านักออกแบบการต่อสู้ของ Honor of Kings: World กล่าว "เราทราบว่าแฟน ๆ ของ Honor of Kings พร้อมแล้วสำหรับเกมของเรา และเราหวังว่าผู้มาใหม่ของแฟรนไชส์นี้ก็จะตื่นเต้นไม่แพ้กันหลังจากที่ได้ลองเล่นในการนำเสนอสู่สาธารณะครั้งแรกในยุโรปนี้"
ติดตามรายละเอียดของเกม "Honor of Kings: World" ได้ที่ www.honorofkingsworld.com
