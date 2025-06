"The Seven Deadly Sins: Grand Cross" เปิดตัวอีเวนท์ครอสโอเวอร์ Solo Leveling

Solo Leveling ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากแอนิเมชันคุณภาพสูงและเรื่องราวที่น่าสนใจ ความนิยมนี้ได้สะท้อนให้เห็นในงาน Crunchyroll Anime Awards 2025 ที่ได้รับรางวัล 9 สาขา ซึ่งรวมไปถึงรางวัลอนิเมะแห่งปี เพื่อเป็นการตอบรับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามของแฟน ๆ อัปเดตคอลลาโบได้นำคอนเทนต์อันน่าดื่มด่ำ เช่น สงครามบอสราชามด และ เรดถ้ำมด ส่งมอบประสบการณ์สุดปังเอาใจแฟน ๆ ทั้งสองแฟรนไชส์ให้ได้ประทับใจผู้เล่นจะได้สัมผัสความสนุกไปกับอัปเดตใหม่มากมาย อาทิ:พบกับสามอัศวินคอลลาโบใหม่จาก Solo Leveling เข้าร่วมรายชื่อตัวละคร เช่น [ฮันเตอร์แรงก์ S] จักรพรรดิเงา ซองจินอู, [ฮันเตอร์แรงก์ S] นางระบำ ชาแฮอิน, และ [กองทัพทหารเงา] ผู้ล่า เบร์รับประกันรับอัศวิน SSR ที่แต้มสะสม 300 พร้อมตัวเลือกให้เลือกหนึ่งในสามอัศวินคอลลาโบที่แต้มสะสม 600ทำภารกิจให้สมบูรณ์เพื่อรับรางวัล อาทิ ตั๋วสุ่มคัดสรรคอลลาโบ, วัตถุดิบพัฒนา, และอีกมากมาย เคลียร์ 6 ภารกิจทั้งหมดเพื่อปลดล็อกชุดสุดพิเศษสำหรับ [ฮันเตอร์แรงก์ S] นางระบำ ชาแฮอินต่อสู้กับราชามดในกิจกรรมพิเศษพร้อมรับไอเทมการเงินกิจกรรม นำไปแลกเป็นไอเทมสุดคุ้มได้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนกิจกรรม เช่น ตั๋วสุ่มคัดสรรคอลลาโบ, กล่องวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์คอลลาโบ, และคอสตูมอาวุธสำหรับ [ฮันเตอร์แรงก์ S] นางระบำ ชาแฮอินได้รับแรงบันดาลใจจากเรดบนเกาะเชจูอันน่าจดจำจาก Solo Leveling กิจกรรมนี้จะนำเสนอ 30 แผนที่เรด เรดแผนที่ทั้ง 30 แห่งสำเร็จเพื่อรับคอสตูมบิวตี้สำหรับ [ฮันเตอร์แรงก์ S] นางระบำ ชาแฮอิน และเอาชนะไฟนอลบอสสำหรับเพชร 10 ชิ้น อีกทั้งมีรางวัลเพิ่มเติม เช่น ตราประทับตำนาน และ กล่องวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์คอลลาโบ ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนกิจกรรมกิจกรรมบิงโกจะมอบโอกาสให้ชนะรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ กล่องวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์คอลลาโบ และ กล่องสุดพิเศษคอลลาโบ ซึ่งภายในกล่อง ผู้เล่นจะสามารถได้รับของรางวัลแบบสุ่มสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอแห่งวิวัฒน์ UR, เพชร, วัตถุดิบเสริมพลังคอสตูม, และอื่น ๆ อีกมากมายล็อกอินเข้าเกมทุกวันเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อรับเพชรสูงสุด 70 ชิ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครอสโอเวอร์พิเศษร่วมกับ Solo Levelingศึกป้องกันลีโอเนส ซีซัน 3 แนะนำสามบัฟใหม่จากซีซันก่อนหน้านี้เพื่อยกระดับการเล่นเกมเชิงกลยุทธ์เกม The Seven Deadly Sins: Grand Cross ได้นำเรื่องราวและการผจญภัยของ The Seven Deadly Sins ให้กลายมาเป็นเกมมือถือที่พร้อมมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่มีการต่อสู้และอนิเมชันอันน่าดึงดูดและสนุกสนาน พบกับภาพกราฟิกและฉากคัทซีนมากกว่า 100 ฉากที่มีความละเอียดสูงสุดตระการตาแบบ 3 มิติ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการแคสนักพากย์เสียงชาวญี่ปุ่นเพื่อมาพากย์เสียงเหล่าตัวละครและทำให้เหล่าอัศวิน 7 บาป และดินแดนบริทาเนียมีชีวิตสมจริงอีกด้วยดาวน์โหลดเกม The Seven Deadly Sins: Grand Cross ได้แล้วทั้งทาง Google Play และ App Store และสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเกมเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ และทาง Facebook