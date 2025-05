"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" เปิดเพจบน PlayStation และ Steam แล้ว!

แฟน ๆ สามารถเข้าชมเพจผลิตภัณฑ์ ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin ได้แล้วที่ PlayStation.com ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าถึงข้อมูลเกมอย่างเป็นทางการ, ภาพหน้าจอ, และอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถเพิ่ม ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin ลงในสิ่งที่อยากได้ (Wishlist) พร้อมติดตามอัปเดตต่าง ๆ ในอนาคตได้ พร้อมกันนี้ เพจ Steam ของเกมก็พร้อมใช้งานแล้ว ให้ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกมและเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในสิ่งที่อยากได้ได้ด้วยเช่นกันด้วยการเปิดตัวเพจทางการบน PlayStation.com และ Steam เน็ตมาร์เบิ้ลได้ยืนยันแล้วว่า ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin จะเปิดตัวทั่วโลกทั้งบนคอนโซล PlayStation และ Steam สำหรับ PC โดยเกมได้รับการปรับแต่งเพื่อส่งมอบประสบการณ์ RPG โอเพนเวิลด์ระดับพรีเมียมบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เมื่อเปิดตัว ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin จะรองรับ 12 ภาษา เพื่อให้ผู้เล่นทั่วโลกเข้าถึงได้สร้างจาก "The Seven Deadly Sins" IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก เกม "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin) สืบสานความสำเร็จของ The Seven Deadly Sins: GRAND CROSS เกม RPG ที่มียอดดาวน์โหลดทั่วโลกทะลุ 70 ล้าน สร้างโดยทีมเดียวกัน ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin จะนำเสนอเรื่องราวมัลติเวิร์สที่เป็นต้นฉบับของเกมและเปิดโลกกว้างที่กว้างใหญ่ทั่วทวีปบริทาเนีย ให้ผู้เล่นได้สะสมอัศวินจาก ศึกตำนาน 7 อัศวิน และ กาลวิบัติ 4 อัศวิน เพื่อปรับแต่งสไตล์การต่อสู้และกำหนดการผจญภัยของตนเองสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin ได้ที่ช่องทาง YouTube และ X ทางการ โปรดติดตามการอัปเดตล่าสุดและคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin มีกำหนดเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้