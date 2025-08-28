"Solo Leveling ARISE OVERDRIVE" ลงสตีม 17 พ.ย.พร้อมภาษาไทย

เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีจากการ์ตูนดังฉบับย้อมสีสำหรับชาวพีซี เตรียมเปิดขายให้ฟาร์มเก็บเลเวลกันใหม่ในราคาหนึ่งพัน!
Netmarble ออกมาประกาศกำหนดวันวางจำหน่ายสำหรับ Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE ผลงานเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีที่ดัดแปลงมาจากเกมมือถือในชื่อเดียวกัน โดยตัวเกมจะเปิดขายบนพีซีผ่านช่องทาง Steam และ Microsoft Store ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ สนนราคาชุดปกติอยู่ที่ 1,149 บาท ส่วนเวอร์ชันคอนโซลทั้ง PlayStation 5 และ Xbox Series นั้นจะตามมาภายหลังในปี 2026
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE นั้นมันคือการนำเกมมือถือฟรีทูเพลย์ Solo Leveling: ARISE ที่เปิดให้บริการเมื่อปีก่อน มาดัดแปลงแก้ไขใหม่ให้เป็นเกมพรีเมียมราคาเต็มแบบจ่ายครั้งเดียวจบ โดยตัดระบบสุ่มกาชาออกไปทำให้ตัวละครฮันเตอร์และอาวุธสามารถปลดล็อคได้จากการเล่นปกติ
นอกจากนี้ด้านภาพกราฟิกยังมีการปรับปรุงให้ขึ้นไปในระดับสูงสุด รวมไปถึงระบบต่อสู้เองก็มีการเพิ่มเติมกลไกแมคคานิคใหม่เพื่อให้เกมเพลย์ดูลึกมีมิติมากยิ่งขึ้นอย่าง "ระบบปัดป้อง" (Parry) ที่ต้องอาศัยจังหวะการกดปุ่มที่แม่นยำ
เกม "Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE" สามารถเล่นได้ทั้งแบบโซโลคนเดียวและแบบ Co-op Multiplayer รองรับผู้เล่นได้มากสูงสุด 4 คนพร้อมกัน แต่ถึงกระนั้นเหล่าแฟนคลับที่เคยเล่นเวอร์ชันมือถือมาก่อนก็ยังมองมันเป็นเกมเก่า รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับพวกเขาอยู่ดี
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
