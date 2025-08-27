ฟังไม่ผิด! "Duet Night Abyss" เกมฟรีที่ไม่ขายอาวุธและตัวละคร

ผลงานผจญภัยแฟนตาซีน้องใหม่จากแดนมังกรประกาศฉีกทุกกฎเกณฑ์ของเกมกาชา เมื่อความเทพไม่ได้ซ่อนอยู่หลังกำแพงเงินตราอีกต่อไป
ค่าย Hero Games ร่วมกับทีมงาน PAN STUDIO ประกาศเตรียมเปิดให้บริการ Duet Night Abyss เกมแอ็คชั่นผจญภัยแฟนตาซีฟรีทูเพลย์สำหรับแพลตฟอร์ม PC, iOS และ Android ในวันที่ 28 ตุลาคมปี 2025 พร้อมกับเปิดให้ผู้เล่นได้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้ววันนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก duetnightabyss.dna-panstudio.com
เนื้อหาของเกมกล่าวถึง Atlasia ดินแดนแฟนตาซีที่ทั้งเวทมนตร์และจักรกลดำรงอยู่ร่วมกัน ผู้เล่นจะได้สัมผัสมุมมองที่แตกต่างกันของสองตัวละครเอกต่างพื้นเพผู้ย่างกรายเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ ระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับอสูรปีศาจมากมาย ก่อนชะตาจะนำพาทั้งสองมาพบกันในท้ายที่สุด
จุดเด่นของเกมอยู่ตรงระบบคอมแบทที่มอบอิสระให้แก่ผู้เล่น โดยเราสามารถสลับจากการโจมตีระยะประชิดด้วยดาบหรือแส้ เปลี่ยนไปใช้อาวุธยิงจากระยะไกลได้ตลอดเวลา อาทิ ปืนสไน, หน้าไม้ เครื่องยิงลูกระเบิด หรืออาวุธสุดไฮเทคอื่นๆ
สิ่งที่ทำให้มันต่างไปจากเกมฟรีทั่วไปในท้องตลาด คือการที่ทีมผู้พัฒนาสัญญาว่า ทุกตัวละครและอาวุธทั้งหมดภายในเกมจะถูกปลดล็อคออกมาให้ใช้งานกันแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ ด้วยการนั่งเล่นฟาร์มสะสม Character Fragments และวัสดุคราฟต์ เพื่อมาปลดล็อคตัวละครและอาวุธที่ตนต้องการ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
