"Black Myth: Zhong Kui" ภาคต่อจากเทพสายบู๊ สู่เทพสายบุ๋น

ผลงานเกมลำดับถัดไปในซีรีส์ Black Myth ได้ฟันธงเรื่องราวบทใหม่แล้ว กับตำนานเทพเจ้า "จงขุย" ผู้ปราบปีศาจด้วยสมองอันชาญฉลาด
Game Science กลับมาเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งด้วยการประกาศเปิดตัว Black Myth: Zhong Kui เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีผู้เล่นเดี่ยวภาคใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ Black Myth ถัดจากตำนานหงอคง โดยตัวเกมมีแผนพัฒนาลงให้เล่นกันในอนาคตทั้งบนเครื่องพีซีและคอนโซล
Black Myth: Zhong Kui นั้นจะแชร์โลกและมีตีมบรรยากาศแบบเดียวกับเกม Black Myth: Wukong ที่หยิบนำเรื่องเล่าตำนานพื้นบ้านจีนโบราณมาถ่ายทอดในรูปแบบวิดีโอเกม ซึ่งคราวนี้เมื่อตัวละครหลักถูกเปลี่ยนมาเป็น "จงขุย" ระบบเกมเพลย์บางอย่างจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามคอนเซปต์ของตัวละคร อย่างไรก็ดีปัจจุบันทางทีมพัฒนายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะนำเสนอมันออกมาในรูปแบบใด คงต้องรอติดตามกันต่อไป
สำหรับ "จงขุย" เป็นเทพกึ่งปีศาจของจีน โดยตามตำนานเล่าว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความรู้ดีแต่หน้าตาอัปลักษณ์ ผู้เดินทางไปสอบรับราชการเป็นบัณฑิตในเมืองหลวง แม้ว่าจงขุยจะสอบได้คะแนนสูงสุด แต่องค์ฮ่องเต้มิได้ประทานตำแหน่งจอหงวนให้เพราะด้วยรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดของเขา ด้วยความน้อยใจจงขุยจึงโกรธและฆ่าตัวตายที่บันไดพระราชวัง ครั้นเมื่อตายไปจงขุยได้กลายเป็นราชาแห่งปีศาจในนรกคอยกำราบเหล่าปีศาจร้าย ดังนั้นชาวจีนถึงนิยมวาดรูปจงขุยไว้ที่หน้าประตู เพื่อปกปักษ์คุ้มครองบ้านนั่นเอง
