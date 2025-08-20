Xbox เผยโฉมเกมใหม่และอัปเดตล่าสุดในงาน gamescom Opening Night Live

Xbox เปิดฉากงาน gamescom 2025 อย่างยิ่งใหญ่ ณ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี เริ่มต้นด้วย Opening Night Live Showcase ที่ครั้งนี้นำเสนอไฮไลท์สำคัญให้แฟน ๆ ได้ตื่นเต้นกับคอนเทนต์และเกมใหม่ ๆ ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้อย่างเต็มรูปแบบ
ภายในงาน Xbox ได้มีการประกาศข่าวสารและอัปเดตเกมดังมากมาย อาทิ
• Call of Duty: Black Ops 7 – เปิดตัวด้วยการเผยโฉม Co-op Campaign ครั้งแรก พร้อมทีเซอร์โหมด Multiplayer และ Zombies ก่อนวางจำหน่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน ปีนี้
• The Outer Worlds 2 – ตัวอย่างใหม่ที่เผยให้เห็น Companion ทั้ง 6 ตัวละครหลัก พร้อมยืนยันวันวางจำหน่าย 29 ตุลาคม 2025
• Ninja Gaiden 4 – ตัวอย่างเนื้อเรื่องใหม่ โชว์อาวุธ Assassin’s Tools และศัตรูรูปแบบใหม่ กำหนดวางจำหน่าย 21 ตุลาคมนี้
• Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants DLC – เรื่องราวใหม่ที่พาผู้เล่นดำดิ่งสู่มหานครโรม เปิดตัว 4 กันยายน ปีนี้
• Keeper – ผลงานล่าสุดจาก Double Fine สัมผัสการผจญภัยเหนือโลกแฟนตาซีผ่านตัวละคร “ประภาคารเดินได้” และนกคู่หู Twig มีกำหนดวางจำหน่าย 17 ตุลาคม 2025
• Age of Empires IV: Anniversary Edition – ประกาศ Expansion ใหม่ Dynasties of the East และการเปิดตัวเวอร์ชัน PlayStation 5 ภายในปีนี้
• World of Warcraft: Midnight Expansion – เผยโฉมเนื้อเรื่องใหม่ใน Worldsoul Saga พร้อมเปิดตัวระบบ Housing ให้ผู้เล่นได้สร้างบ้านของตนเอง
• ความเคลื่อนไหวล่าสุดของซีรีส์ Fallout ที่ดัดแปลงจากเกมระดับตำนานสู่จอทีวี – สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยทีเซอร์ Fallout TV Show Season 2 จาก Prime Video
โดยงาน Gamescom 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–24 สิงหาคมนี้ สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากงานในครั้งนี้ รวมถึงข่าวสารล่าสุดอื่น ๆ จาก Xbox ได้โดยตรงที่ Xbox Wire
