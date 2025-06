เปิดตัว "Call of Duty: Black Ops 7" สงครามจิตวิทยาโลกอนาคต!

Call of Duty ภาคใหม่นี้จะพาผู้เล่นเข้าสู่ปี 2035 กับเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ชวนปั่นประสาทที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ Black Ops โดย Black Ops 7 ถือเป็นภาคแรกที่มีการออกต่อเนื่องจากภาคก่อนหน้าโดยตรง และเหตุการณ์ในเกมเกิดขึ้นกว่า 40 ปีหลังจาก Black Ops 6 เมื่อโลกกำลังเผชิญหายนะครั้งใหญ่และใกล้จะล่มสลาย David Mason และทีมของเขาได้รับภารกิจในการต่อกรกับศัตรูจอมบงการที่ใช้ "ความกลัว" เป็นอาวุธหลักในการควบคุมโลกใน Black Ops 7 ผู้เล่นสามารถร่วมเล่นกับเพื่อนในโหมด Co-op Campaign แบบใหม่ หรือเล่นคนเดียวก็ได้ พร้อมสัมผัสโหมด Multiplayer สุดมันที่มาพร้อมแผนที่ใหม่และอาวุธล้ำยุคจากโลกอนาคต นอกจากนี้ยังจะได้เผชิญหน้ากับบทใหม่สุดสยองของ Zombies แบบรอบคลื่น (Round-Based) ที่จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่ใจกลางแห่ง Dark AetherCall of Duty: Black Ops 7 มีกำหนดวางจำหน่ายบน Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 และบนพีซีผ่าน Xbox PC, Battle.net และ Steam นอกจากนี้ ยังสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass Ultimate หรือ PC Game Pass ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.callofduty.com/ และบัญชีโซเชียล @CallofDuty บน X, Instagram, และ Facebook