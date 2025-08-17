โอกาสแห่งปีของคอหนัง พบ 8 ภาพยนตร์ฮ่องกงหาชมยากในงาน “Hong Kong Film Gala Presentation 2025” ในรูปแบบ 4K Restoration 29 สิงหาคม - 3 กันยายนนี้ ที่ “House สามย่าน”

เตรียมพบการกลับมาของเทศกาลที่หลายคนรอคอย “งานภาพยนตร์ฮ่องกง 2025″ (Hong Kong Film Gala Presentation) จัดเต็ม 8 ภาพยนตร์คุณภาพ คัดสรรมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน พร้อมร่วมพูดคุยกับนักแสดง และผู้กำกับจากฮ่องกงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2568 ณ โรงภาพยนตร์ “House Samyan” (ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์) จัดโดยสถาบันรางวัลภาพยนตร์เอเชีย (Asian Film Awards Academy) ด้วยความสนับสนุนด้านเงินทุนโดย Asian งานกาล่าภาพยนตร์ฮ่องกง (Hong Kong Film Gala Presentation), สำนักงานพัฒนาวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Cultural and Creative Industries Development Agency), กองทุนพัฒนาภาพยนตร์ (Film Development Fund) และ สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (HKETO) ในกรุงเทพฯ (Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) in Bangkok)เพื่อมุ่งเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงแนะนำภาพยนตร์ฮ่องกงยุคใหม่รวมถึงภาพยนตร์สุดคลาสสิกให้นานาประเทศได้รู้จัก ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมืออันจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอเชียต่อไปในอนาคต
ประเดิมด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ เชิญมาร่วมฟังเส้นทางเส้นทางสร้างแรงบันดาลใจที่จะกำหนดอนาคต อันสร้างสรรค์ของโลกภาพยนตร์! กับกิจกรรม Actor Forum เตรียมพบกับนักแสดงไอคอนรุ่นใหม่ของเอเชีย
ที่จะมาร่วมวงเสวนาจากนักแสดงฮ่องกง และนักแสดงมาแรงชาวไทย โดยพวกเขาจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
ในวงการบันเทิง แบ่งปันเรื่องราวน่าจดจำและบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้มาตลอดเส้นทางอาชีพนักแสดง อย่าพลาดโอกาสพิเศษที่จะได้ใกล้ชิดกับพวกเขา และร่วมปลดปล่อยพลังความสร้างสรรค์ในตัวคุณ!
และเปิดเทศกาลด้วยภาพยนตร์คุณภาพ Papa ภาพยนตร์ดราม่า-อาชญากรรม ที่สร้างจากเหตุการณ์
คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเมื่อปี 2010 ผลงานของผู้กำกับ “ฟิลิป หยุง” นำแสดงโดย หลิวชิงหวิน (ฌอน หลิว), โจ คุค และ ดิแลน โซ เรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่ต้องแตกสลาย เมื่อลูกชายวัยสิบห้าปีของเขาได้ฆ่าแม่และน้องสาว หลังรับชมมีกิจกรรมพร้อมร่วมพูดคุยกับโปรดิวเซอร์ คุณ เอมี่ ชิน และคุณ ดิแลน โซ นักแสดงนำ
ตามมาด้วย Cesium Fallout ภาพยนตร์ภัยพิบัติฟอร์มยักษ์ในรอบทศวรรษของฮ่องกง การประชันบทบาทครั้งสำคัญของ หลิวเต๋อหัว, ไป๋อวี่ และ คาเรน ม็อก ผลงานของผู้กำกับ“แอนโธนี ปุน” เมื่อโรงงานรังสีซีเซียมเกิดรั่วไหลกลางเมือง เจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องแข่งกับเวลาเพื่อกู้ภัยและปกป้องผู้คนจาก
มหันตภัยเงียบ หลังรับชมมีกิจกรรมพร้อมร่วมพูดคุยกับผู้กำกับ คุณแอนโธนี ปุน นอกจากนี้ ผู้กำกับ ปุน จะร่วมแชร์วิสัยทัศน์ด้านภาพยนตร์ และประสบการณ์ทำงานให้กับนักศึกษาและคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
Montages of a Modern Motherhood ภาพยนตร์ดราม่าสะเทือนอารมณ์
เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องรับมือกับชีวิตหลังคลอดที่ไม่เหมือนเดิม กำกับภาพยนตร์โดย “โอลิเวอร์ ฉานสิวกุน” นำแสดงโดย เฮดวิก ทัม, โลชุนยิป, แปงฮั่งอิง, เพตรา โอชิงหมั่น และ ฝุ่งซู่โป เมื่อรับชมเสร็จก็จะมี
กิจกรรมหลังรับชมมีกิจกรรมร่วมพูดคุยกับนักแสดง คุณโลชุนยิป
นอกจากนี้ยังมี Fight For Tomorrow ภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันส์ ของผู้กำกับ “เฉินต้าลี่” “เชกซัมเหลิง” เรื่องราวของอดีตนักเลง ที่ต้องมาช่วยลูกชายที่ตกเป็นเหยื่อของอันธพาล เขาจึงต้องต้อง
ตอบโต้กลับแบบหมาจนตรอก นำแสดงโดย ถันเย่าเหวิน (แพทริค ถั่ม), หลินเจียซี (ล็อคเกอร์ หลั่ม) และ อิงจื่อเยว่
Last Song For You ภาพยนตร์โรแมนติก ดราม่า เรื่องราวของ หนุ่มสาวผูกพันกันผ่านความรัก
ในเสียงเพลง ที่กลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อหญิงสาวป่วยหนัก เธอจึงมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้กับเขาก่อนจากลา กำกับโดย “จิล เหลียง” นำแสดงโดย เจิ้งอีเจี้ยน, เอียน เฉิน, สวี่เอินอี๋ (นาตาเลีย สวี่) และ เซซิเลีย ชอย
นอกจากภาพยนตร์มากมาย งานภาพยนตร์ฮ่องกง 2025 ก็ยังมีภาพยนตร์สารคดีอย่าง Four Trails ที่จะพาไปตามติด Hong Kong Four Trails Ultra Challenge การแข่งขันวิ่งเทรลหฤโหด ซึ่งเป็นที่มาของ
การแข่งขันครั้งนี้ ผู้ชมจะทั้งหัวเราะและร้องไห้ไปกับเรื่องราวอันน่าทึ่งของผู้แข่งขัน กำกับโดย “โรบิน ลี”
The Flower Princess (Part 1) หนังแอนิเมชั่นสุดสะเทือนใจที่ดัดแปลงจากตำนานรักขององค์หญิง “ฉางผิง” แห่งราชวงศ์หมิง กับพระคู่หมั้น “โจวซื่อเสี่ยน” ทั้งคู่ได้รับอนุญาตให้หมั้นกัน แต่กลับต้องพรากจากกัน
เมื่อราชวงศ์หมิงล่มสลาย กำกับโดย “ฟู่ซิงชุง “ ที่มีผลงานกับฮอลลีวูดมาอย่างโชกโชน
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด Shanghai Blue (4K Restoration) ภาพยนตร์สุดคลาสสิกจากปี 1984 ที่เคยมีโอกาสได้ไปร่วมเทศกาลหนังเมืองคานส์ อีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีชของ “ฉีเคอะ” เรื่องราวของหนุ่มสาวที่ได้บังเอิญมาพบกันในช่วงสงคราม หลังสงครามสิ้นสุด พวกเขาได้กลับมายังเซี่ยงไฮ้อีกครั้ง แต่เหมือนชะตาเล่นตลก พวกเขาอาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน แต่จำกันไม่ได้ เรื่องราวรักสามเส้าของคนทั้งสาม
จึงเกิดขึ้น นำแสดงโดย เคนนี่ บี, ซิลเวีย จาง, เยี่ยเชี่ยนเหวิน และ หลี่ลี่เจิน (ลอเล็ตตา ลี) เป็นอีกโปรแกรม
ที่ไม่ควรพลาด
ตารางฉายภาพยนตร์และกิจกรรม
29 สิงหาคม 16:00 กิจกรรม Actor Forum
29 สิงหาคม 19:00 Papa (Q&A 21:11-21:40)
29 สิงหาคม 19:15 Cesium Fallout (รับเชิญเท่านั้น)
30 สิงหาคม 16:00 Montages of a Modern Motherhood (Q&A 17:52-18:25)
30 สิงหาคม 18:55 Cesium Fallout (Q&A 21:13-21:45)
31 สิงหาคม 16:15 Fight For Tomorrow
31 สิงหาคม 18:10 Last Song For You
1 กันยายน 19:30 Four Trails
2 กันยายน 19:30 Shanghai Blues (4K Restoration)
3 กันยายน 19:30 The Flower Princess (Part 1)
ติดตามข่าว รอบฉาย ได้ทางแอปพลิเคชัน House Cinema, เว็บไซต์ housesamyan.com และหน้าเคาน์เตอร์โรงฯ
โรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” ตั้งอยู่บนชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ แยกสามย่าน เดินทางง่าย ๆ ด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสามย่าน (ทางออก 2)