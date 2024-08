เริ่มแล้ว! ‘เทศกาลหนังฮ่องกง’ นักแสดง-ผู้กำกับดัง บินตรงร่วมงานคับคั่ง

“งานภาพยนตร์ฮ่องกงพลังหนังขับเคลื่อนเมืองกับนิทรรศการหนังฮ่องกง” (Hong Kong Film Gala Presentation & Dynamic Cityscapes of Hong Kong Films) แถลงข่าวและเปิดงานอย่างเป็น ทางการแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ที่โรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” เบิกโรงด้วย “Twilight of the Warriors: Walled In” หนังแอ็กชันทำเงินสูงสุดของฮ่องกงในปีนี้ และ “Customs Frontline” อีกหนึ่งหนัง แอ็กชันเรื่องดังแห่งปี โดยทีมนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังจากฮ่องกงและไทยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งงานนี้ “คุณเจสัน เจา” (Jason Chow) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีเปิด, “คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, “คุณจริมา ทองสวัสดิ์” ผู้อำนวยการกองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมเป็นเกียรติในงาน รวมถึง “เคนนี หว่อง” กับ “โยเซฟ คิว” นักแสดงใน “Twilight of the Warriors: Walled In”, “เฮอร์มัน เหยา” ผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงาน “Customs Frontline”, “นิค เฉิก” ผู้กำกับหน้าใหม่ ยอดเยี่ยมจากหนังดราม่าฮีลใจ “Time Still Turns the Pages”, “ห่อหมิวเข่ย” ผู้กำกับน่าจับตาพร้อมด้วยโปรดิวเซอร์ “ฉานเฮงกา” จากหนังรัก “Love Lies” ก็ได้บินตรงมาร่วมงานเปิดตัวนี้ด้วย โดยมี “คุณชมศจี เตชะรัตนประเสริฐ” ผู้บริหารของโรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” ให้การต้อนรับและ ร่วมในพิธีเปิดงานนอกจากนี้ ยังได้นักแสดงไทยมากความสามารถ “เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” และ “ออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง” พร้อมเหล่านักแสดงขวัญใจวัยรุ่นทั่วเอเชีย “ซี-พฤกษ์ พานิช”, “มาร์ค-ศิวัช จำลองกุล” และ “จั๊มพ์-พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ” รวมถึงทีมผู้กำกับแถวหน้าของไทย “นนทรีย์ นิมิบุตร”, “คงเดช จาตุรันต์รัศมี”และ “นนทวัฒน์ นำเบญจพล” มาร่วมเดินพรมแดงเปิดงานโดย “คุณเจสัน เจา” ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวสปีชเน้นย้ำความสำคัญของ “งานภาพยนตร์ฮ่องกง 2024” ว่าเป็นเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของคนทำหนังฮ่องกง รวมถึงแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนทำหนังทั้งฮ่องกงและไทย โดยปีนี้เป็นการจัดงานขึ้นในกรุงเทพฯติดต่อกัน เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งต่อยอดจากความสำเร็จของงาน “Hong Kong Week 2023” เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเขาดีใจที่ได้เห็นนักทำหนังและศิลปินจากฮ่องกง มาร่วมสำรวจตลาดประเทศไทยอย่างกระตือรือร้น ซึ่งนี่ถือว่า เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดความร่วมมือครั้งใหม่ ได้แบ่งปันแนวความคิดสร้างสรรค์และสร้างความคึกคักให้วง การหนังฮ่องกงและไทยนอกจากนี้ เขายังได้แนะนำโครงการล่าสุด “Hong Kong-Europe-Asian Film Collaboration Funding Scheme” ที่ให้เงินสนับสนุนสำหรับโครงการภาพยนตร์ที่ร่วมผลิตโดยผู้สร้างภาพยนตร์จากฮ่องกง ยุโรป และเอเชีย เพื่อช่วยให้ผู้สร้างภาพยนตร์ฮ่องกงที่มีศักยภาพขยายขอบเขตผลงานสู่สายตาสากลได้กว้างขวางขึ้นทั้งช่วยให้ภาพยนตร์ฮ่องกงได้เข้าถึงตลาดโลกมากขึ้น โดยแต่ละโครงการสามารถได้รับทุนสนับสนุนสูงถึงประมาณ 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ“ผมยินดีที่ได้เห็นนักทำหนังและศิลปินร่วมจุดกระแสในตลาดประเทศไทยอย่างกระตือรือร้น และหวังว่าการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะนำไปสู่ความร่วมมือใหม่ๆ และการแบ่งปันแนว คิดสร้าง สรรค์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในฮ่องกงและไทย”ร่วมด้วย “คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงงานนี้ว่า“ดิฉันขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดตัว ‘งานภาพยนตร์ฮ่องกง 2024’ ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และความร่วมมือทาง วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมถึงการสนับสนุน อุตสาหกรรม ภาพยนตร์ในระดับภูมิภาคการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันดีระหว่าง ‘สถาบันภาพยนตร์เอเชีย’ และโรงภาพยนตร์ ‘House สามย่าน’ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์ และเป็นเวทีในการ แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ระหว่าง ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ของทั้งสองฝ่ายประเทศไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานที่สำคัญอย่าง ‘Asian Film Awards’ และงาน ‘Hong Kong FILMART’ มาโดยตลอด ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล งานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ผู้สร้าง ภาพยนตร์ไทยได้แสดงผลงานของตนเองต่อสายตาชาวโลก แต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยสุดท้ายนี้ ดิฉันขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในวงการภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่สามารถเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศไทย และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย”งานภาพยนตร์ฮ่องกงฯ ในปีนี้ ได้คัดสรรหนังคุณภาพเยี่ยมจำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ “Twilight of the Warriors: Walled In”, “Customs Frontline”, “Stand Up Story”, “Love Lies”, “Time Still Turns the Pages”, “In Broad Daylight”, “Peg O’ My Heart”, “Back Home” และภาพยนตร์ฮ่องกงสุดคลาสสิก “Center Stage” (4K Restored Director's Cut) มาให้นักดูหนังได้ชมกันตั้งแต่ 16-20 สิงหาคมนี้โดยงานนี้ยังมีการจัดนิทรรศการสุดชิคในธีม “พลังหนังขับเคลื่อนเมือง” ที่จำลอง ฉากเด่นอันเป็น เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมฮ่องกงอย่างสร้างสรรค์วิจิตรบรรจง เพื่อมอบความรู้ และความเพลิด เพลินให้แก่ผู้เยี่ยมชมงาน ซึ่งนิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 16-25 สิงหาคมนี้“งานภาพยนตร์ฮ่องกงในกรุงเทพฯ” จัดโดย “สถาบันภาพยนตร์เอเชีย” (Asian Film Awards Academy) ร่วมกับโรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” ได้รับการสนับสนุนจาก “สำนักงาน พัฒนาวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Cultural and Creative Industries Development Agency), “กองทุนพัฒนาภาพยนตร์ฮ่องกง” (Hong Kong Film Development Fund) และ “สำนักงานเศรษฐกิจและ การค้าฮ่องกงในกรุงเทพฯ” (Hong Kong Economic and Trade Office in Bangkok) เพื่อมุ่งเผยแพร่และแลก เปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงแนะนำหนังฮ่องกงยุคใหม่ให้นานาประเทศได้รู้จัก ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมืออัน จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอเชียต่อไปในอนาคตผู้ชมสามารถตรวจสอบรอบฉายของภาพยนตร์ทุกเรื่องในงานและซื้อบัตรทางแอปพลิเคชัน House Cinema, เว็บไซต์ housesamyan.com หรือซื้อด้วยตัวเองที่หน้าเคาน์เตอร์โรงฯ ในส่วนของนิทรรศการ เปิดให้เข้าชมฟรี ณ บริเวณโถงกลางของโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” ตั้งอยู่บนชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (แยกสามย่าน) เดินทางง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสามย่าน (ทางออก 2)