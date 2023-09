“หลิวเต๋อหัว” ถามฮอลลีวูดพร้อมหรือยัง? เจ้าตัวฝันโกอินเตอร์ตามรอย “เหลียงเฉาเหว่ย”

ในพิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์ Toronto International Film Festival ครั้งที่ 48 หลิวเต๋อหัว ได้มีโอกาสขึ้นรับรางวัลพิเศษ Special Tribute Award ในฐานะที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาในวงการภาพยนตร์เป็นที่ยอมรับหลังจากที่นักแสดงดังวัย 61 ปีขึ้นรับรางวัล เขาได้กล่าวในรอบปฐมทัศน์ผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาอย่าง The Movie Emperor ว่า“ครั้งนี้ผมได้รับรางวัลพิเศษ Special Tribute Award ผมจะกลับมาอีกครั้งเพื่อรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมในครั้งหน้า”“ผมไม่สามารถพูดได้ว่าผมมีคุโณปการใดๆ แต่ว่าผมไม่เคยออกจากวงการภาพยนตร์และผมร่วมเดินไปกับมันจนถึงทุกวันนี้และผมจะดำเนินต่อไปในอนาคต”ในเทศกาลดังกล่าว เขาถูกถามถึงเรื่องที่ว่าอยากเดินตามรอย เหลียงเฉาเหว่ย เข้าวงการฮอลลีวูดบ้างหรือไม่? เจ้าตัวรีบตอบทันที“ผมเตรียมตัวสู่ฮอลลีวูดแล้ว ผมต้องถามว่า ‘ฮอลลีวูดล่ะพร้อมสำหรับผมหรือยัง?’”เจ้าตัวยังได้ระบุว่า พร้อมแล้วที่จะรับบทตัวร้าย “ตอนที่ผมยังหนุ่มๆ เด็กๆหลายคนจะดูหนังของผม ผมเลยไม่อยากเล่นเป็นตัวร้ายจนเกินไป เพราะผู้ปกครองบางคนอาจรู้สึกว่าอะไรที่พวกเขายอมรับผมได้บนหน้าจอ ก็เป็นที่ยอมรับสำหรับลูกๆพวกเขาด้วย สมัยนั้นผมอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่ตอนนี้ผมแก่แล้ว และแฟนๆของผมก็โตกันหมดแล้ว”นอกจากนั้นเขายังได้ย้อนระลึกถึงการถ่ายทำภาพยนตร์นอกฮ่องกงเป็นครั้งแรกอย่าง Boat People เมื่อปี 1982 โดยระบุว่า“มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษ ผมไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวอะไร ผมได้รับแจ้งว่าให้แสดงเรื่องนี้ และผมก็ไม่เคยออกนอกฮ่องกงมาก่อน พวกเขาถ่ายทำกันที่ไห่หนาน ผมขึ้นเครื่องบินไปที่นั่น แต่เขาก็บอกผมว่าถ้าผู้กำกับ แอน ฮุย รู้สึกว่าผมไม่เหมาะกับบท ผมก็ต้องกลับฮ่องกงทันที”นอกจากนั้นเจ้าตัวระบุว่าเขาโชคดีที่ยังได้โลดแล่นบนแผ่นฟิล์มจนถึงทุกวันนี้ด้วย “ผมโชคดีมากๆ ที่ได้ใช้เวลาหลายๆปีผ่านผลงานภาพยนตร์มาหลากหลายเรื่อง”ผลงานภาพยนตร์ The Movie Emperor ทำให้เจ้าตัวนึกย้อนไปถึงผลงานเรื่อง Days of Being Wild ปี 1990 ที่เขาเคยแสดงร่วมกับ เหลียงเฉาเหว่ย และ เลสลี่ จางอย่างไรก็ตาม หลิวเต๋อหัว เองก็กำลังจะมีผลงานเรื่อง The Gold Finger ร่วมกับ เหลียงเฉาเหว่ย ซึ่งเป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังผ่านไปนาน 20 ปีจากผลงานอันเลื่องชื่อ Infernal Affairs III เมื่อปี 2003 โดยทั้งคู่จะสลับบทบาทกันในเรื่อง The Gold Finger ซึ่งจะเข้าฉายในวันที่ 30 ธ.ค. นี้