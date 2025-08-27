"The Elder Scrolls Online" เผยผลวิจัย เกมออนไลน์คือช่องทางใหม่ในการเชื่อมสัมพันธ์ของคนไทย

ผลวิจัยล่าสุดที่จัดทำโดย The Elder Scrolls Online เผยว่า เกมออนไลน์กำลังกลายเป็น "พื้นที่สังสรรค์แห่งยุคดิจิทัล" และเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการเชื่อมต่อผู้คนในประเทศไทย
ในยุคที่การเชื่อมต่อทางดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เกมออนไลน์ได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการเป็น "ช่องทางใหม่" สำหรับเกมเมอร์ไทยในการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ผลวิจัยล่าสุดจาก YouGov สนับสนุนโดย The Elder Scrolls Online (ESO) เกมออนไลน์แนวแฟนตาซีระดับตำนาน ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจว่า เกมออนไลน์กำลังพลิกโฉมวิธีการเชื่อมต่อทางสังคมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่
ประเด็นสำคัญจากผลวิจัยครั้งนี้สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้:
• การสร้างมิตรภาพ: เกมเมอร์ไทยกว่าสองในสาม โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ผ่านเกมออนไลน์
• เวลาของครอบครัว: เกือบหนึ่งในห้าของผู้เล่นเกมเชื่อว่า การเล่นเกมร่วมกันช่วยให้สามารถติดต่อกับเพื่อนหรือครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการคุยโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล
• ฟีเจอร์โซเชียลคือหัวใจ: 73% ของผู้เล่นให้ความสำคัญกับเกมที่มีฟีเจอร์ทางสังคม เช่น ระบบแชทในเกม, กิลด์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆ เมื่อตัดสินใจเลือกเกมที่จะเล่น
ผลวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า 68% ของผู้เล่นใช้เกมออนไลน์อย่าง ESO ในการหาเพื่อนใหม่ ๆ นับเป็นการตอกย้ำบทบาทของเกมในฐานะแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางสังคม
ที่น่าสนใจคือ หนึ่งในห้าของผู้เล่น (22%) ติดต่อกับเพื่อนหรือครอบครัว ผ่านวิดีโอเกมออนไลน์เป็นประจำมากกว่าวิธีการแบบเดิม ๆ เช่น การโทรศัพท์ (13%) หรือวิดีโอคอล (14%) นอกจากนี้ 17% ยังเชื่อว่าการเล่นเกมออนไลน์ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ได้ดีกว่าการรับประทานอาหารร่วมกัน ในวัฒนธรรมไทยที่การกินข้าวร่วมกันเป็นการแสดงออกถึงความผูกพัน การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่รวมตัวบนโลกเสมือนจริงกำลังก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับพื้นที่ทางกายภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ
การสำรวจยังพบว่า เกมเมอร์ออนไลน์มักจะเล่นเกมมากขึ้นหากได้เล่นกับผู้อื่น (31%) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ยอดนิยมก็จะมีแนวโน้มสูงที่จะใช้เกมออนไลน์เป็นพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยพบว่าผู้เล่นกลุ่ม Millennials ถึง 74% และ Gen Z อีก 67% มักจะได้เพื่อนใหม่ ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
เมื่อมองภาพรวมทั่วประเทศ ผู้อยู่อาศัยในเขตเมือง (72%) มีแนวโน้มที่จะได้เพื่อนใหม่ผ่านเกมออนไลน์มากกว่าในชนบท (56%) อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่อาศัยในชนบทยังคงมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากวิดีโอเกมออนไลน์ในการหาเพื่อนใหม่ ๆ (24%) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงระดับการเข้าถึงเกมและแพลตฟอร์มของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ริช แลมเบิร์ต Game Director จาก ZeniMax Online Studios ผู้พัฒนา The Elder Scrolls Online กล่าวว่า “สำหรับผู้เล่นเกมหลาย ๆ คน การรวมทีมกันเพื่อพิชิตดันเจี้ยนใน ESO คือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดของประสบการณ์เล่นเกมออนไลน์ ในประเทศไทยเรามักเห็นถึงจิตวิญญาณของความร่วมมือนี้ในการเข้าสังคมนอกเกมด้วย โดยผู้เล่นที่มีประสบการณ์จะคอยแนะนำผู้เล่นมือใหม่ สะท้อนถึงธรรมชาติของคนไทยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชน”
“ผลวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสามของเกมเมอร์ไทยชอบเล่นเกมออนไลน์กับคนอื่นมากกว่าเล่นคนเดียว เกมแนว MMORPG อย่าง The Elder Scrolls Online จึงเป็นพื้นที่อันสมบูรณ์แบบสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้อื่น ผู้เล่นมีอิสระในการสวมบทบาทเป็นตัวละครใดก็ได้ และสร้างรูปแบบการผจญภัยของตัวเอง จากนั้นก็แบ่งปันประสบการณ์นั้นกับเพื่อน ๆ เป็นสิ่งที่ทำให้การเล่นเกมมีความพิเศษอย่างแท้จริง”
นอกจากนี้ ความต้องการที่จะใช้เกมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นยังส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้เล่นเกมชาวไทยด้วย จากการสำรวจ 73% ระบุว่าฟีเจอร์ทางสังคม เช่น แชทในเกม, กิลด์ และลีดเดอร์บอร์ด มีความสำคัญต่อการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อวิดีโอเกมออนไลน์นั้น ๆ เกมเมอร์ถึง 31% ค้นพบเกมใหม่ ๆ ที่จะเล่นจากการแนะนำของเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่คนไทยตัดสินใจว่าจะไปรับประทานอาหารหรือเลือกซื้อสินค้าที่ไหน โดยยึดจากสิ่งที่คนรอบตัวแนะนำ ในโลกของเกม การบอกต่อยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ
สำหรับเกมเมอร์ที่อยากออกผจญภัยสู่โลกออนไลน์และเชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ สามารถสำรวจ The Elder Scrolls Online ‘Feast of Shadows’ Dungeon pack ได้แล้ววันนี้บน PC/Mac และเตรียมเปิดให้เล่นบนคอนโซลในวันที่ 4 กันยายน 2568 นี้
