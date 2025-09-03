"Radiant Starlets" เกมร็อคแมน ที่จีบบอสได้!

โปรเจกต์แอ็คชั่นแพลตฟอร์มระดมทุนสร้างที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานเกมเจ้าหนูหุ่นยนต์ตัวฟ้า ทว่าแต่งเติมเรื่องราวความรักลงไป
Buster X Buster สตูดิโอน้องใหม่ในเมืองโตรอนโตที่เป็นแหล่งรวมตัวของเหล่านักพัฒนามากประสบการณ์ ล่าสุดได้ออกมาประกาศเปิดตัวผลงานเกมแรกของพวกเขาภายใต้ชื่อ Radiant Starlets เกมแนวแอ็คชั่นแพลตฟอร์มไซด์สโครลผสมเดตซิมส์ สำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC
เนื้อหาของเกมบอกเล่าถึงโลกอนาคตอันมืดหม่นที่ประชากรใกล้สูญพันธุ์ ผู้เล่นจะได้รับบท Dream หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเพื่อนที่แสนเพอร์เฟกต์ของมนุษย์ ผู้ต้องหาทางซ่อมแซมแหล่งจ่ายพลังงานของตนเองที่ถูกแยกกระจัดกระจายออกเป็น 8 ชิ้นส่วน และเราต้องช่วยเขาออกตามหาชิ้นส่วนเหล่านี้กลับคืนมาให้ครบก่อนที่พลังงานของเขาจะหมดสิ้นลง
ตามที่ทีมงานกล่าวอ้าง ระบบการเล่นภายในเกมจะได้รับอิทธิพลหลักๆมาจากแฟรนไชส์ Mega Man ของแคปคอม ทั้งสไตล์การชาร์จยิง การพุ่งแดชหลบหลีกอุปสรรค และการเลือกเอาชนะปราบบอสตามลำดับเพื่อรับพลังพาวเวอร์อัพของมันมาเสริมแกร่งให้กับตัวเอง
ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบจีบสาวของตัวเกมจะได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ Persona และ Fire Emblem เนื่องจากเหล่าบอสสาวสวยพวกเธอไม่ได้แค่ปรากฏตัวมาในฐานะศัตรูเท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นคู่ขาของเราได้ด้วยผ่านการเล่นมินิเกมจีบสาวต่างๆ อาทิ กดปุ่มตามจังหวะดนตรีหรือแข่งขันขับมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น
ปัจจุบันเกม "Radiant Starlets" ได้เริ่มเปิดรับเงินระดมทุนสร้างผ่านเว็บไซต์ Kickstarter โดยตั้งเป้าขั้นต่ำเอาไว้ที่ 72,485 เหรียญสหรัฐหรือประมาณสองล้านกว่าบาท ซึ่งก็คงต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะสามารถเรี่ยไรเงินได้ตามเป้าหรือเปล่า?
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
