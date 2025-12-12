เปิดตัว "Ace Combat 8" เมื่อชีวิตไม่ได้อยู่แค่ในห้องนักบิน

ผลงานทะยานฟ้าภาคใหม่ล่าสุดของทีมงาน PROJECT ACES ที่หันมาโฟกัสเรื่องราวความสัมพันธ์ในฐานะมนุษย์มากยิ่งขึ้น
Bandai Namco ออกมาประกาศเปิดตัวผลงานเกมภาคใหม่ในซีรีย์ยานบิน Ace Combat 8: WIngs of Theve ที่มีแผนกำหนดวางจำหน่ายให้เล่นกันภายในปี 2026 สำหรับทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam)
สำหรับสตูดิโอผู้สร้างยังคงเป็นทีมงาน PROJECT ACES ชุดเดิมที่สัญญาว่าจะพาผู้เล่นไปสัมผัสประสบการณ์สู้รบเหนือน่านฟ้าสุดตื่นตาตื่นใจ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Dynamic Multi-layered Cloudscapesซึ่งจะจำลองทิวทัศน์ก้อนเมฆบนท้องฟ้าให้ออกมาแลสมจริงสมจังและดูมีชีวิตชีวามากกว่าภาคไหนๆ
ในโหมดแคมเปญนั้นจะมีการใส่ฉากบอกเล่าเรื่องราวผ่านสายตานักบินใน มุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เล่นดื่มด่ำสัมผัสประสบการณ์ชีวิตนอกห้องคอกพิท ที่ซึ่งแฟนๆจะได้ซึมซับทั้งแรงกดดันของคำสั่ง น้ำหนักจากทุกการตัดสินใจ และความผูกพันกับเพื่อนร่วมหน่วยที่ก่อเกิดขึ้นในช่วงระหว่างศึกสงคราม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
