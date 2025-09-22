ไม่ต้องม็อด! เจ้าหนูร็อคแมน โผล่เป็น DLC เกมซิ่งข้ามโลก

ข้ามขั้วได้แบบทั่วถึงจริงๆ สำหรับเกมแข่งรถไฮสปีดรวมดาราภาคใหม่จากค่าย เซก้า ที่ล่าสุดไปคอลแลปส์กับแคปคอมเป็นที่เรียบร้อย
อย่างที่รู้กันดีว่าตัวเกม Sonic Racing: CrossWorlds นั้นมันจะมีการจับมือครอสโอเวอร์ร่วมกับหลากหลายเกมรวมถึงเหล่าตัวละครจากการ์ตูนดัง อาทิเช่น Minecraft, SpongeBob, Pac-Man, Persona, Avatar และ Teenage Mutant Ninja Turtles ซึ่งล่าสุดเราก็ได้ทราบอีกหนึ่งแฟรนไชส์ปริศนาที่จะโผล่มาโลดแล่นในสนามแข่งแล้ว
สำหรับข้อมูลหลักฐานชิ้นนี้ ได้มาจากใบโฆษณาที่ถูกสอดแทรกใส่เข้ามาภายในกล่องเก็บแผ่นดิสก์เกม Sonic Racing: CrossWorlds โดยระบุว่าเจ้าหนูหุ่นยนต์ตัวฟ้า Mega Man จะเป็นหนึ่งในตัวละคร DLC อัพเดทเพิ่มเติมของเกม
นอกจากนี้ที่หน้าเพจ Sonic City ยังออกมาคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงด้วยภาพ DLC แยกขายของเกมที่วางแผนเอาไว้ถึง 6 ชุดด้วยกัน สนนราคาชุดละ 7 เหรียญสหรัฐ โดยในส่วนของ Mega Man DLC ไม่เพียงแค่หุ่นตัวเอกสีฟ้าเท่านั้น เรายังจะได้หุ่นคู่ปรับอย่าง Proto Man พ่วงแถมมาด้วย
เกม "Sonic Racing: CrossWorlds" มีแผนวางจำหน่ายลงแทบทุกเครื่องทั้งพีซีและคอนโซล ในวันที่ 25 กันยายนนี้ โดยปัจจุบันมีลูกค้าบางกลุ่มได้สิทธิ์เข้าเล่นไปก่อนล่วงหน้าแล้ว แถมตอนนี้ฝั่งพีซีเองก็เริ่มมีม็อดถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นม็อดตัวละครเชร็ค, พิคาชู, อากูมอน และอีกไม่ช้าก็น่าจะมีม็อดมาริโอ ออกตามมาให้นินเทนโดต้องเจ็บช้ำแน่นอน
