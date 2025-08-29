Sonic คอลแลบ Miku เผย 5 เพลงใหม่สำหรับเกม "Sonic Racing: CrossWorlds"

SEGA เปิดตัว "Project ONSOKU" ความร่วมมือพิเศษระหว่างโซนิคกับ Hatsune Miku เตรียมปล่อยมิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง BGM สำหรับเกม "Sonic Racing: CrossWorlds" 5 เพลงจาก 5 ศิลปินทุกสัปดาห์ จนถึงวันวางจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายนนี้
ในชุดที่ 1 ได้เผยแพร่เพลง SAI LOVE JINSEI RUNNER ที่แต่งโดยคุณ Kairiki bear ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา อีกทั้ง ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม จะมีการแจกของที่ระลึกและตั้งจุดถ่ายรูปกับอาร์ตคอลแล็บที่บูธของ SEGA ในงาน Hatsune Miku Magical Mirai 2025 ที่กรุงโตเกียวอีกด้วย
■ปล่อยเพลง SAI LOVE JINSEI RUNNER ที่แต่งโดยคุณ Kairiki bear เป็นคอลแล็บชุดที่ 1!
เพลง SAI LOVE JINSEI RUNNER ที่แต่งโดยคุณ Kairiki bear เป็นคอลแล็บชุดที่ 1 ของ "Project ONSOKU" ได้ปล่อยให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเผยแพร่ภาพปกคอลแล็บที่ได้คุณ Nou มาวาดให้อีกด้วย ขอเชิญอ่านคอมเมนต์จากคุณ Kairiki bear กันได้เลย
Kairiki bear (@kairiki_bear)
สิ่งมีชีวิตที่แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลง นำเสนอความขัดแย้งด้านลบออกมาอย่างเฉียบคม ผลงานเพลงที่ถือกำเนิดมาจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างเสียงเพลงและถ้อยคำนั้น ราวกับการนำอารมณ์มาทำการทดลองทางดนตรี ที่จะเชื้อเชิญผู้ฟังเข้าสู่โลกให้เสพติดอย่างไม่รู้ลืม
<คอมเมนต์>
ผมได้เอาทั้งความตื่นเต้นและความเร้าใจตอนที่ได้พบกับโซนิคใส่ลงไปอย่างเต็มคันเร่ง ผมคิดว่าเพลงนี้จะทำให้คุณได้ลิ้มรสประสาทสัมผัส เส้นทางของสายลม และใจที่เต้นรัวบนรถไฟเหาะ หลังจากที่ได้ฟัง ถ้ารู้สึกว่ามีอะไรในใจของคุณได้ออกวิ่งไปได้แล้ว สิ่งนั้นก็อาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของเพลง ๆ นี้ก็ได้ ถ้าคุณสามารถสนุกสุดเหวี่ยงได้ ผมก็จะดีใจมากครับผมได้เอาทั้งความตื่นเต้นและความเร้าใจตอนที่ได้พบกับโซนิคใส่ลงไปอย่างเต็มคันเร่ง ผมคิดว่าเพลงนี้จะทำให้คุณได้ลิ้มรสประสาทสัมผัส เส้นทางของสายลม และใจที่เต้นรัวบนรถไฟเหาะ หลังจากที่ได้ฟัง ถ้ารู้สึกว่ามีอะไรในใจของคุณได้ออกวิ่งไปได้แล้ว สิ่งนั้นก็อาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของเพลง ๆ นี้ก็ได้ ถ้าคุณสามารถสนุกสุดเหวี่ยงได้ ผมก็จะดีใจมากครับ
Nou (@nounoknown)
นักวาดภาพประกอบที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะของผู้รับผิดชอบภาพประกอบของเพลงฮิตที่เป็นตัวแทนของวงการโวคาลอยด์ต่าง ๆ เช่น เพลงยอดนิยมอย่าง "Venom", "DarlingDance." และอื่น ๆ อีกมากมาย
■ศิลปินผู้แต่งเพลงอย่างคุณ cosMo@Bousou-P, คุณ Yunosuke, คุณ Ponchi♪ และคุณ Camellia ก็มีกำหนดจะมาเข้าร่วมด้วย!
SEGA ได้เผยชื่อศิลปิน ชื่อเพลง วันที่เผยแพร่ของเพลงคอลแล็บที่มีกำหนดปล่อยทุกสัปดาห์ อีกทั้งยังปล่อย PV แนะนำเพลงคอลแล็บไปแล้วเรียบร้อย ติดตามรายละเอียด Project ONSOKU ได้ที่เว็บไซต์หลัก
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน : We Are Pico Pico Hammers!!!! (เนื้อเพลง/ทำนอง : cosMo@Bousou-P)
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน : Jet Black (เนื้อเพลง/ทำนอง : Yunosuke)
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน : TREASURE GARDEN (เนื้อเพลง/ทำนอง : Ponchi♪)
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน : Denkoh Sekka (เนื้อเพลง/ทำนอง : Camellia)
■นักแข่ง "Hatsune Miku" และรถ "Diva Macchina" จะมาปรากฏตัวในฐานะ DLC แบบฟรี
สำหรับฟรีอัปเดตของโซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก มีกำหนดเพิ่ม Hatsune Miku มาเป็นนักแข่ง รถออริจินัล Diva Macchina เองก็มีกำหนดมาปรากฏตัวเช่นกัน สามารถสนุกไปพร้อมกับเพลงคอลแล็บได้เลย
<เกี่ยวกับ Hatsune Miku>
Hatsune Miku คือ "ซอฟต์แวร์" สำหรับป้อนเนื้อเพลงและทำนองเข้าไปที่ทำให้ไม่ว่าใครก็ตามสามารถร้องเพลงได้ ถูกพัฒนาโดยบริษัท Crypton Future Media, Inc. หลังจากที่มีผู้สร้างผลงานเพลงจำนวนมากนำเพลงที่แต่งด้วย Hatsune Miku ไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ก็ได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาในทันที ในฐานะ "ตัวละคร" เองก็ถูกจับตามองไม่แพ้กัน จนตอนนี้ Hatsune Miku ได้กลายเป็นนักร้องเสมือนจริงที่มีผลงานในหลากหลายวงการทั้งสินค้าและคอนเสิร์ต ทำให้ความนิยมขยายออกไปทั่วโลก
■จัดการทดสอบเครือข่ายแบบเปิดฟรีเป็นเวลาจำกัดเพียง 4 วัน เริ่มแล้ววันนี้
ในการทดสอบครั้งนี้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้บนแพลตฟอร์มที่กำหนด (PlayStation®5, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม เวลา 11:00 น. ถึงวันอังคารที่ 2 กันยายน เวลา 11:00 น. อีกทั้งยังมีกำหนดจัดอีเวนต์จำกัดระยะเวลาภายในเกม "เฟสต้าโจ๊กเกอร์ P5R" ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 11:00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 1 กันยายน เวลา 11:00 น. ในอีเวนต์นี้จะสามารถเล่นนักแข่งคอลแล็บ "โจ๊กเกอร์" และรถคอลแล็บ "Arsène Wing" ได้ก่อนใคร
นักแข่งจะมาปรากฏตัวถึง 23 ตัวละคร มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ อีกทั้งยังมีตัวละครสุดหลากหลายเช่น Hatsune Miku, โจ๊กเกอร์ (Persona 5 Royal), อิจิบัง คาสุกะ (Like a Dragon), Minecraft, SpongeBob จะมาปรากฏตัวในรูปแบบดาวน์โหลดคอนเทนต์ ตัวรถนั้นเมื่อติดตั้ง "แก็ดเจ็ต" ที่มีให้เลือกกว่า 70 แบบ จะแสดงความสามารถพิเศษออกมาในระหว่างการแข่งขัน รูปแบบการเล่น เส้นทางการเคลียร์ด่าน และแผนในการเอาชนะจะเปลี่ยนไปอย่างมาก
นอกจากนี้ ในโหมดออนไลน์ ผู้เล่นจะสามารถสนุกไปกับการแข่งขันผ่านเครือข่าย (การเล่นข้ามแพลตฟอร์ม) กับผู้เล่นต่างแพลตฟอร์มจากทั่วทุกมุมโลก มีโหมดต่าง ๆ ให้ได้สนุกมากมาย ตั้งแต่ "เวิลด์แมตช์" ที่สามารถแข่งขันได้สูงสุด 12 คน และ "เฟสต้า" ที่จะได้รวมทีมไปท้าทายกฎพิเศษ ไปจนถึง "ไทม์ไทรอัล" ที่ให้ผู้เล่นได้ประชันเวลาเข้าเส้นชัย
"Sonic Racing: CrossWorlds - โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" มีกำหนดวางจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2025 บน PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ และ PC (Steam, Epic Games Store) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/ และแฟนเพจ SEGA Asia
