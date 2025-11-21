"Varsapura" โอเพ่นเวิลด์ 'อันเรียลฯ 5' น้องใหม่จากค่ายหมี

แตกไลน์ได้แนวเกมเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว สำหรับทางค่าย miHoYo ที่ล่าสุดหันมาเอาใจกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบงานสืบสวนเหตุประหลาดลึกลับและการลอบเร้น
miHoYo ออกมาประกาศเปิดตัวผลงานใหม่ลำดับถัดไปภายใต้ชื่อ Varsapura เกมแนวแอ็คชั่นโอเพ่นเวิลด์ไขคดีเหนือธรรมชาติ ซึ่งชูจุดเด่นเรื่องงานภาพกราฟิกสไตล์การ์ตูนที่งดงามสมจริงระดับ Unreal Engine 5 โดยตัวอย่างเกมเพลย์แรกความยาว 31 นาทีที่เปิดเผยมานั้นมันถูกรันบนการ์ดจอ Nvidia RTX 4090 เลยทีเดียว
ตัวละครหลักของผู้เล่นเธอเป็นหญิงสาวที่รู้จักในฐานะ Hollowone ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาของเธอนั้นยังคงเป็นปริศนา รู้เพียงแค่ว่าตัวตนของเธอถูกฆ่าเลยต้องการมาสมัครเข้าร่วมสังกัดหน่วย SEAL (ย่อมาจาก Shadow Emergency Alliance) ที่เป็นเหมือนหน่วยงานเฉพาะกิจคอยกำกับดูแลเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆเพื่อหวังตามหาฆาตกรตัวจริง
ระบบการต่อสู้จะให้ผู้เล่นกดเปลี่ยนสลับใช้งานตัวละครในทีมปาร์ตี้ได้อย่างอิสระ แต่ละตัวละครก็จะมีสไตล์คอมแบทและอาวุธถนัดที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป อย่างตัวเอกของเราจะใช้ร่มเป็นหลัก ส่วนรุ่นพี่ซายูกิเธอจะใช้แฟ้มเอกสารตบหน้ามอนฯ ในขณะที่สาวผมชมพูอีกคนจะใช้ลูกตุ้มโจมตีเป็นวงกว้าง โดยจากเทรลเลอร์เราเองยังสามารถแอบย่องลอบเร้นและใช้ยานพาหนะในการเดินทางได้อีกด้วย
เกม "Varsapura" ปัจจุบันยังไม่มีทั้งกำหนดวันเปิดให้บริการที่แน่ชัด รวมไปถึงแพลตฟอร์มที่จะพัฒนาลงก็ยังคลุมเครือไม่รู้ว่ามีเครื่องใดอีกบ้างนอกเหนือจากพีซี
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*