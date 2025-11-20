"League of Legends" จัดงานคอมมูนิตี้อีเวนต์ครั้งแรกในไทย 23 พ.ย.นี้

Riot Games เตรียมจัดงานคอมมูนิตี้อีเวนต์ “Where Twilight Meets” ต้อนรับการมาของ Zaahen แชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดของ League of Legends ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ AIS eSports Studio สามย่านมิตรทาวน์ เปิดให้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
Zaahen คือเทพผู้ร่วงหล่น ผู้ถือพลังทั้งศักดิ์สิทธิ์และนอกรีตในร่างเดียว เขาตื่นขึ้นเพื่อหยุดยั้งความบ้าคลั่งของ Darkin และปกป้องโลกแห่ง Runeterra จากหายนะที่กำลังคืบคลาน งาน “Where Twilight Meets” ได้รับการออกแบบมาเพื่อพาแฟน League ในประเทศไทยสัมผัสเรื่องราวและเอกลักษณ์ของ Zaahen ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสาน Lore และ Gameplay อย่างกลมกล่อม
ภายในงานมีกิจกรรมเฉพาะทางที่สร้างขึ้นเพื่อคอมมูนิตี้ League ชาวไทยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น
• Lore Talk ที่เชิญอินฟลูเอนเซอร์ผู้หลงใหลเรื่องราวของโลกแห่ง Runeterra มาร่วมสนทนาและวิเคราะห์โลกของ Zaahen
• กิจกรรม 1v1 The Unsundered ที่เปิดให้แฟน ๆ ท้าดวลกับอินฟลูเอนเซอร์ระดับแถวหน้าของวงการโดยใช้แชมเปี้ยนใหม่
• ไปจนถึงกิจกรรม The Sealed Darkin Glaive ที่เปิดให้แฟน ๆ สัมผัสอาวุธดาร์คินของ Zaahen อย่างใกล้ชิด พร้อมโซนถ่ายรูปพิเศษและของที่ระลึกสุดลิมิเต็ดในจำนวนจำกัด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ARAM: Mayhem ให้ผู้เข้าร่วมสนุกกับการจับคู่แบบสุ่มในบรรยากาศชุมชน League อย่างแท้จริง พร้อมโอกาสได้รับของสะสมสุดพิเศษ อาทิ พวงกุญแจอะคริลิก The Darkin Glaive, เสื้อยืดลาย Zaahen The Unsundered และกระเป๋าผ้าแบบสองด้าน ซึ่งสงวนให้เฉพาะผู้ที่ร่วมกิจกรรมภายในงานเท่านั้น
งาน “Where Twilight Meets” ถูกจัดขึ้นเพื่อฉลองการปรากฏตัวของ Zaahen และเพื่อรวมแฟน League ชาวไทยให้มาสัมผัสประสบการณ์ร่วมกัน Riot Games ประเทศไทยเชื่อว่างานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจและความทรงจำให้แก่คอมมูนิตี้ League of Legends ในไทยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: League of Legends Thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*