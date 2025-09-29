VALORANT ชวนชมศึก Champions Paris ณ สามย่านมิตรทาวน์ 5 ต.ค.นี้

Riot Games จัดงาน VALORANT Champions Paris Thailand Viewing Party ชวนวัยรุ่นวาโลชมศึกสุดท้ายแห่งปีที่มีตำแหน่งแชมป์โลกเป็นเดิมพัน ณ AIS eSports Studio สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ไฮไลต์กิจกรรมในงาน
• ตัวตึงสนามซ้อม: วัดความแม่นในด่านฝึกยิงระดับ Hard ทำได้ 5/30 รับรางวัลไปเลย! แต่ถ้าแม่นขั้นเทพยิงเต็ม 30/30 รับรางวัลสุดพิเศษจัดเต็ม
• ดวลเดือด 1v1 กับ KOL: อยากวัดฝีมือ? มาลองของกับ KOL ชื่อดังในแมตช์ 1 ต่อ 1 ใครกำจัดอีกฝ่ายได้ครบ 3 ครั้งก่อนรับของรางวัลไปเลย โดย KOL จะสลับกันตลอดงาน เช็กตารางให้ดีถ้าอยากเจอคนที่ใช่
• เชียร์ทีมโปรด โหวตทีมแชมป์: ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับตั๋วโหวต 1 ใบ เลือกทีมที่คิดว่าจะคว้าแชมป์ หลังเกมจบ ลุ้นรับของรางวัลพิเศษหากโหวตถูก!
• ทายเอเจนท์สุดแกร่ง: สแกน QR Code ที่หน้างาน เลือกผู้เล่นที่คิดว่าจะได้ MVP และเดาจำนวน Kill ในเกมสุดท้าย ทายถูกใกล้เคียงที่สุด รับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
• VALORANT คอสโชว์แชมป์: รอบชิงชนะเลิศคอสเพลย์เอเจนท์สุดอลังจากผู้เข้าร่วมออนไลน์ 8 คนสุดท้าย มาชมและเชียร์ผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบบนเวทีจริง
งานนี้ไม่ใช่แค่การนั่งดูเกม แต่คือการรวมตัวของคอมมูนิตี้วัยรุ่นวาโลไทยที่พร้อมลุ้นไปด้วยกัน สนุกไปด้วยกัน และเชียร์ให้สุดเสียง แล้วมาพิสูจน์ความมันส์ด้วยตัวเองที่ AIS eSports Studio สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
