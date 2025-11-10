Teamfight Tactics เผยเซ็ตใหม่ "Lore & Legends" พร้อมฉลอง TFT Paris Open!

Teamfight Tactics (TFT) เผยเซ็ตใหม่ล่าสุด “Lore & Legends” พาเหล่า Little Legends ย้อนเวลาไปสัมผัสเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าแชมเปี้ยนในประวัติศาสตร์โลก League of Legends ผ่านภาพยนตร์ซีเนมาติกที่เปี่ยมไปด้วยพลังของมิตรภาพ เสียงหัวเราะ และกลิ่นอายแห่งความทรงจำ
“Lore & Legends” เปิดตัวครั้งแรกในงาน League of Legends Worlds 2025 ที่เฉิงตู ประเทศจีน เพื่อเฉลิมฉลอง Runeterra ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยการรวบรวมช่วงเวลาสุดยิ่งใหญ่จากเรื่องราวของเหล่าแชมเปี้ยน ผ่านสายตาของเหล่า Little Legends ในโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์ ความกล้าหาญ และความอลหม่านแบบ TFT
ซีเนมาติก “Lore & Legends Medley” ยังมาพร้อมเพลงประกอบจากศิลปิน EDM ชื่อดัง Mako (Alex Seaver) ที่กลับมาร่วมงานกับ Riot Games อีกครั้ง พร้อมมอบซาวด์แทร็กสุดยิ่งใหญ่ที่จะพาแฟน ๆ ดำดิ่งไปในอารมณ์ของการผจญภัยครั้งนี้
Julien Camaraza หัวหน้าทีมออกแบบเซ็ต Teamfight Tactics: Lore & Legends กล่าวว่า “Lore & Legends คือการเฉลิมฉลองเรื่องราวของ Runeterra และช่วงเวลาสำคัญที่สร้างโลกนี้ขึ้นมา เราเคยทำเซ็ตที่อ้างอิง Runeterra มาก่อน แต่ครั้งนี้มันไปไกลกว่านั้นมาก และผมมั่นใจว่าจะมีบางสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นทุกคนรู้สึกตื่นเต้นได้แน่นอน”
ด้าน Peter Whalen ผู้อำนวยการเกม Teamfight Tactics เสริมว่า “สำหรับแฟน League ที่ติดตามมานาน การกลับมาสู่ Runeterra อีกครั้งคือช่วงเวลาพิเศษมาก เรามีโอกาสผสมผสานเรื่องราวอันยิ่งใหญ่และความทรงจำเก่า ๆ เข้ากับความน่ารักและความขี้เล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ TFT และ Mako ก็ทำให้มันออกมาสมบูรณ์แบบ”
Teamfight Tactics: Lore & Legends จะปล่อยให้ผู้เล่นได้สัมผัสพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 3 ธันวาคม 2568 (แพตช์ 16.1) ทั้งบน PC และ Mobile
เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่กับงาน TFT Paris Open
หลังจากออกสำรวจโลกของ Runeterra เสร็จสิ้น เหล่า Little Legends ก็ขอเชิญผู้เล่นทุกคนมาร่วมงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีใน TFT Paris Open ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–16 พฤศจิกายน นี่คืองานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาว TFT รวมผู้เล่นกว่า 768 คน จากทั่วโลกมาประชันกันเพื่อชิง Tactician’s Belt และเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,500,000 บาท
นอกจากการแข่งขันสุดเข้มข้นแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมคอมมูนิตี้มากมาย ทั้งโซน Artist Alley, การแสดงจากเหล่า Lore & Legends Cosplayers, การถ่ายทอดสดแบบ Co-stream Watch Party และกิจกรรม Meet & Greet กับเหล่าครีเอเตอร์ชื่อดังจากทั่วโลก
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกับการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ในตำนาน Runeterra อีกครั้งใน Teamfight Tactics: Lore & Legends วันที่ 3 ธันวาคมนี้ และอย่าลืมร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกันในงาน TFT Paris Open งานแห่งปีที่เหล่านักวางแผนจากทั่วโลกจะมารวมตัวกัน!
