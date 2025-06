เปิดศึกอีสปอร์ตออฟไลน์ "Golden Spatula" ใจกลางกรุงเทพฯ 22 มิ.ย.นี้

เกี่ยวกับ Golden Spatula





เกี่ยวกับ Riot Games







นอกจากการแข่งขัน GSOT แล้ว Golden Spatula ยังจัดกิจกรรมสุดพิเศษ "เดือนแห่ง Spirit Blossom" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้เล่นสามารถ รับฟรี Spirit Blossom Little Legends เพียงแค่เข้าร่วมเล่นเกม และยังมีโอกาสลุ้นรับ Chibi รุ่นลิมิเต็ดสุดเท่ เช่น Prestige Chibi Spirit Blossom Yone, Chibi Spirit Blossom Syndra และ Chibi Spirit Blossom Kindred ผ่านระบบกาชาสมบัติลับนิจนิรันดร์อีกด้วยพร้อมเพิ่มสีสันให้มากขึ้นกับสนามประลองใหม่สุดเท่ Spirit Blossom Fleeting Dream ที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศตามฟอร์มการเล่น หากชนะ 4 รอบติด สนามจะกลายเป็นธีม Kanmei ที่สดใส แต่หากแพ้ติดต่อกัน 4 รอบ สนามจะเปลี่ยนเป็นธีม Akana สุดเข้มข้น พร้อมเอฟเฟกต์ตอนจบที่เปลี่ยนไปตามอันดับที่ได้รับ ยกระดับความสนุกในทุกเกมที่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นสายจัดทีมเทพ สายเล่นชิลล์ หรือสายสะสม ก็ไม่ควรพลาดการแข่งขัน GSOT ครั้งแรกใจกลางกรุงเทพฯ และกิจกรรมในธีม Spirit Blossom ที่จะทำให้เดือนมิถุนายนนี้เต็มไปด้วยความสนุก รางวัล และความประทับใจอย่างแน่นอน แล้วพบกันที่สนามแข่ง GSOT เดือนมิถุนายนนี้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Golden Spatula ได้ที่● Facebook: https://www.facebook.com/playgoldenspatula ● YouTube: https://www.youtube.com/@playgoldenspatula ● TikTok: https://www.tiktok.com/@playgoldenspatula ● Instagram: https://www.instagram.com/playgoldenspatula ● X: https://x.com/GoldenSpatula ● Discord: https://discord.gg/goldenspatula ● เว็บไซต์:Golden SpatulaGolden Spatula คือเกมกลยุทธ์แนวออโต้แบตเทิลที่สร้างมาเฉพาะสำหรับมือถือ เป็นหนึ่งในเกมในแฟรนไชส์ Teamfight Tactics จาก Riot Games ซึ่งพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้เล่นมือถือโดยเฉพาะใน Golden Spatula ผู้เล่นต้องใช้ไหวพริบในการดึงแชมเปี้ยนจากพูลแบบสุ่มและจัดทีมที่แข็งแกร่งที่สุด พวกเขาสามารถอัปเกรดแชมเปี้ยน ใส่ไอเทมที่ทรงพลัง รวมถึงไอเทมสุดแรร์อย่าง Golden Spatula เพื่อเสริมพลังให้ทีม ในแต่ละแมตช์ ผู้เล่น 8 คนจะสู้กันแบบตัวต่อตัว จนเหลือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น!Riot Games ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 เพื่อพัฒนา เผยแพร่ และสนับสนุนเกมที่มุ่งเน้นผู้เล่นเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ในปี 2009 Riot ได้เปิดตัวเกมแรกอย่าง League of Legends ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเกม PC ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบัน ต่อมา Riot ได้เปิดตัวเกมอื่น ๆ เช่น VALORANT, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra และ League of Legends: Wild Riftเกมของ Riot ได้กลายเป็นรากฐานของอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการแข่งขันอย่าง League of Legends World Championship และ VALORANT Champions Tour (VCT) ที่มีผู้ชมหลายล้านคนต่อปี Riot ยังขยายจักรวาลเกมผ่านโปรเจกต์มัลติมีเดีย ทั้งเพลง หนังสือการ์ตูน เกมกระดาน และซีรีส์แอนิเมชัน Arcane ที่ได้รับรางวัล Emmy