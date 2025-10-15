Golden Spatula x Worlds 2025: Legends Rumble เปิดตัวครั้งแรกที่งาน Thailand Game Show 2025!

Golden Spatula จับมือกับ League of Legends World Championship 2025 เปิดตัวโหมดใหม่ Golden Spatula: Legends Rumble พร้อมให้เล่นแล้ว และจะเปิดให้ทดลองเล่นที่งาน Thailand Game Show 2025 วันที่ 17 - 19 ตุลาคมนี้
ใน Legends Rumble ทุกแมตช์คือความมันส์เต็มพิกัดในเวลาเพียง 10 นาที ผู้เล่นสามารถอัญเชิญแชมเปี้ยนที่ชื่นชอบ จัดทีมในฝัน และต่อสู้กันในสามรอบแห่งกลยุทธ์สุดเข้มข้น โหมดนี้ออกแบบมาเพื่อทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นมือเก๋า เล่นง่ายแต่ท้าทาย และให้รางวัลกับการพัฒนาฝีมือของคุณในทุกครั้งที่ลงสนาม
อีเวนต์พิเศษพร้อมของรางวัลสุดลิมิเต็ดจาก Worlds 2025!
กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2568 โดยเหล่านักวางแผนสามารถรับของรางวัลสุดพิเศษในธีม Worlds 2025 ได้แก่ World Championship Choncc, Souvenir Icon, World Championship Border และ Relic Crystals ทุกคนสามารถทำภารกิจและสะสมแต้ม Contribution เพื่อปลดล็อกของรางวัลตามลำดับขั้นได้ แต่อย่าลืมรับของรางวัลก่อนกิจกรรมสิ้นสุด เพราะของรางวัลที่ไม่ได้รับจะหมดอายุทันที
Chibi ลิมิเต็ดใหม่จาก Worlds 2025: T1 Vi และ T1 Yone
เพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขัน Worlds 2025 Chibi สองตัวสุดพิเศษจะเปิดตัวใน Eternal Relic ที่ได้แรงบันดาลใจจากสองผู้เล่นระดับโลกแห่งทีม T1 ได้แก่ Faker และ Oner
T1 Vi ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์การเล่นที่ดุดันและเต็มพลังของ Oner ส่วน T1 Yone ถ่ายทอดความนิ่งและความแม่นยำแบบแชมป์ของ Faker ทั้งสอง Chibi จะพร้อมให้ครอบครองตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมเป็นต้นไป มอบโอกาสให้ผู้เล่นได้เฉลิมฉลอง League of Legends World Championship 2025 และให้เกียรติสองตำนานแห่งวงการ League of Legends!
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ Worlds: Flash Deal! ที่มาพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มเพื่อรับ Relic Crystals เพิ่มขึ้น เริ่มกิจกรรมด้วย Relic Crystal ฟรี 1 ชิ้น และรับโบนัสพิเศษจากการซื้อเพิ่มเติม เพื่อปลดล็อกของรางวัลจาก Eternal Relic แต่อย่ารอช้า เพราะ Relic Crystal ทั้งหมดจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดเซตปัจจุบัน
ศึกชิงแชมป์สุดยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ Golden Spatula Offline Tournament Invitational วันที่ 17 - 19 ตุลาคมนี้!
ความตื่นเต้นยังไม่จบเพียงออนไลน์! การแข่งขัน Golden Spatula Offline Tournament (GSOT) Invitational กำลังจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยจะรวมสุดยอดผู้เล่น 64 คน มาประชันฝีมือกัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท นับเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ Golden Spatula ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ขั้นสูง ความหลงใหลของคอมมูนิตี้ และความตื่นเต้นของวงการอีสปอร์ตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในไทย
Golden Spatula: Legends Rumble ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ Worlds 2025 ได้อย่างแท้จริง เร็ว มันส์ และแข่งขันอย่างดุเดือด! มาลองเล่นโหมดใหม่ได้ที่งาน Thailand Game Show 2025 วันที่ 17 - 19 ตุลาคม นี้! พร้อมร่วมเชียร์ผู้เล่นระดับท็อปในศึก GSOT Invitational และรับของรางวัลสุดพิเศษภายในงาน!
