LEAGUE OF LEGENDS เตรียมเปิดซีซั่น 3: บททดสอบครั้งใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้า

League of Legends ประกาศเปิดฉาก ซีซั่น 3 อย่างเป็นทางการในแพตช์ 25.17 พร้อมปล่อยเนื้อหาสุดเข้มข้นให้ผู้เล่นทั่วโลกได้เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในแง่ของเนื้อเรื่อง แชมเปี้ยน เกมเพลย์ และระบบควบคุม
บทสรุปของเรื่องราวตลอดปี
Season 3 จะเป็นการรวมเรื่องราวจากซีซั่นก่อนหน้าอย่าง Spirit Blossom Beyond และ Welcome to Noxus เข้าสู่บทสรุปที่รอการเปิดเผย โดย LeBlanc, Yunara, Atakhan และ Xin Zhao จะมีบทบาทสำคัญในการเผยฉากสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้
พร้อมกันนี้ League จะปูทางสู่การแข่งขันอันยิ่งใหญ่ League of Legends World Championship 2025 ซึ่งจะกลับมาจัดขึ้นที่ประเทศจีนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของ Worlds โดยจะเริ่มต้นที่ปักกิ่งในวันที่ 14 ตุลาคม และปิดฉากศึกในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองเฉิงตูในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้
แฟนๆ สามารถตั้งตารอรับฟัง เพลงประจำ Worlds 2025 ได้ในวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งจะเป็นบทเพลงเชิดชูเกียรติของผู้เล่นระดับตำนานตลอดประวัติศาสตร์การแข่งขัน League
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเกม
Visual Update สำหรับ Xin Zhao
แชมเปี้ยนคนสำคัญแห่งยุคแรกอย่าง Xin Zhao จะได้รับการอัปเดต รูปลักษณ์ใหม่ทั้งตัว พร้อมการอัปเดตสกินทั้งหมดของเขา (เกมเพลย์ยังคงเดิม)
• สกินที่เคยถูกเก็บเข้าคลังจะเปิดให้เป็นเจ้าของอีกครั้งระหว่างแพตช์ 25.17 - 25.18
• Commando และ Imperial Xin Zhao จะอัปเดตภาพพร้อมขึ้นราคา RP (520 เป็น 750) แต่จะยังซื้อได้ในราคาดั้งเดิมจนถึงสิ้นแพตช์ 25.17
• สกินระดับ Epic ใหม่ สำหรับ Xin Zhao จะเปิดตัวในช่วงท้ายของ Act 1
คุณภาพชีวิตของผู้เล่น (QoL) ที่ดีขึ้น
เพื่อให้การเล่นลื่นไหลยิ่งกว่าเดิม League จะอัปเดตระบบเพื่อช่วยให้ผู้เล่นติดตามข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้น:
• เวลาแยกเฉพาะของแคมป์ป่าทุกแห่งจะถูกเพิ่มเข้ามา
• หน้าจอสรุปหลังถูกสังหารจะบอกสถานะการใช้งานเวท Summoner อย่างชัดเจน
Doom Bots กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ดุเดือดยิ่งกว่าเดิม
ในแพตช์ 25.17 โหมด PvE ยอดนิยมจะกลับมาพร้อมการรีเฟรชเต็มรูปแบบ
• เพิ่มระดับความยาก, คำสาปใหม่, บอทใหม่ และบอสใหม่
• เปิดตัว Trials of Doom ความท้าทายใหม่รายแพตช์ที่จะทำให้ Doom Bots ดุขึ้น ลุ้นขึ้น และท้าทายยิ่งกว่าเดิม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ระบบควบคุมแบบ WASD เริ่มทดสอบ
League กำลังเตรียมปล่อย ระบบควบคุมแบบ WASD เป็นตัวเลือกใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ PBE และจะขยายไปสู่โหมดเกมปกติและจัดอันดับในภายหลัง โดยจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีระบบควบคุมใดได้เปรียบอีกฝ่ายเกินไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ยกระดับการจัดการบัญชีสเมิร์ฟและการปั๊มแรงค์
เริ่มตั้งแต่แพตช์ 25.18 Riot จะดำเนินการจริงจังกับ:
• บัญชีสเมิร์ฟ
• การปั๊มแรงค์และการติดสอยห้อยตาม (บัญชีระดับสูงแบกแรงค์ให้บัญชีอื่น)
• การใช้งานบัญชีร่วมกัน บัญชีซื้อ-ขาย และบอท
ระบบ Vanguard และการรายงานโดยผู้เล่นจะช่วยตรวจสอบพฤติกรรมเหล่านี้ พร้อมทดสอบการใช้ True Skill 2 ระบบแมตช์เมกกิ้งแบบใหม่ที่แม่นยำขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ของตกแต่ง และคอนเทนต์พิเศษ
• Prestige Sylas และ Mel จะวางจำหน่ายในร้าน Mythic
• Jarvan IV และ Zoe จะเปิดให้ครอบครองผ่าน Act 1 และ Act 2 Pass
• สกิน Worlds Winner 2024 สำหรับ T1 จะปล่อยตัวในเดือนกันยายน
• Machine Herald Viktor จะปล่อยตัวในแพตช์ 25.19 และมอบฟรีให้ผู้เล่นที่มีเลเวล Mastery Viktor ระดับ 5 ขึ้นไป (ภายในวันที่ 4 ส.ค.)
• ไอคอนและอีโมตจาก TFT ที่เคยมีเฉพาะใน Pass จะกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งในร้าน Mythic
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ leagueoflegends.com หรือ League of Legends Thailand
