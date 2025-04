RIOT GAMES และ VIRGIN MUSIC GROUP เปิดตัว “MA MEILLEURE ENNEMIE”เวอร์ชั่นใหม่ของSTROMAE และ POMME  FEATURING COLDPLAY

โดยจะเพิ่ม 9 เพลงใหม่จาก Arcane League of Legends ซึ่งรวมถึงซิงเกิล “Ma Meilleure Ennemie” เวอร์ชั่นใหม่ของStromae และ Pomme ที่ได้ร่วมงานกับ Coldplay ทั้งยังเพิ่มเสียงร้องของนักร้องอาร์แอนด์บีลูกครึ่งปาเลสไตน์-ชิลี ผู้สร้างปรากฎการณ์อย่าง Elyanna อีกด้วย ส่วนเพลงอื่นๆ ได้แก่ เพลง “What Have They Done To Us”เวอร์ชันเปี่ยมอารมณ์ของ Mako และ Grey ที่ฟิเจอริงกับ Sasha Alex Sloan , เพลง “Fantastic” เวอร์ชั่นเดโมของ King Princess , เพลง “Come Play” ของ Stray Kids , Young Miko และ Tom Morello เวอร์ชั่นรีมิกซ์โดยKordhell , เวอร์ชันรีมิกซ์ของ Ashnikko ในเพลง “Paint The Town Blue” โดย Bloodpop , เพลง “Worlds Collide” เวอร์ชั่นบัลลาดสุดซึ้งของ JVKE ที่ได้แรงบันดาลใจจากซีรีส์และปล่อยออกมาเมื่อเดือนธันวาคม 2024 รวมถึงเวอร์ชั่นแสดงสดจาก Vevo ที่เพิ่งปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการ“การทำงานร่วมกับ Pomme และ Riot Games พวกเราต้องการมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆ ด้วยการชวนศิลปินที่เราชื่นชม” Stromae กล่าว “Coldplay เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สำหรับผมมาตลอด ดังนั้นมันจึงเป็นตัวเลือกที่ใช่อย่างมาก ตอนที่ผมชวนพวกเขามาร่วมในโปรเจกต์นี้ พวกเขาก็ตอบตกลงทันที เล่นเอาผมปลื้มสุดๆที่ได้ร่วมงานกัน และผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นอะไรที่พิเศษจริงๆ”“เรารัก Stroma กับ Pomme อยู่แล้ว และเราก็ปลื้มเพลงไพเราะที่พวกเขาแต่งให้กับ Ekko และ Powder ด้วย” Coldplay กล่าว “ถือเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมกับเวอร์ชันใหม่และโดดเข้าสู่จักรวาลของ Arcane และLeague of Legends universe”“การตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากผู้เล่นที่มีต่อ ‘Ma MeilleureEnnemie’ จุดประกายให้เราสร้างสรรค์เวอร์ชั่นใหม่ออกมาเพื่อฉลองการเปิดตัวเพลงประกอบ Arcaneซีซั่น 2” Maria Egan หัวหน้าฝ่ายดนตรีระดับโลกของRiot Games กล่าว “เพลงนี้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกนับตั้งแต่เปิดตัวซีรีส์และเวอร์ชั่นของ Coldplay ที่เพิ่มเนื้อเพลงภาษาอังกฤษอันยอดเยี่ยมของ Chris Martin เข้าไป ก็ยิ่งทำให้เพลงนี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกColdplay กับ Stromae อยากจะทำเพลงร่วมกันมานานแล้ว และความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นความลงตัวในการเพิ่มมิติใหม่ให้กับเพลงที่โด่งดังนี้”ล่าสุด Riot Games และ Fortiche Production ยังปล่อย music video “Ma Meilleure Ennemie” เวอร์ชั่นต้นฉบับจาก Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series) ซึ่งก็ฮิตติดเทรนด์อันดับ #1 บน YouTube ทันทีที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งยังมียอดชมมากกว่า 12 ล้านครั้งไปแล้ว เมื่อตอนที่เปิดตัวเพลงนี้ก็สร้างสถิติเป็นซิงเกิลเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ Riot , Stromae และ Pomme ทั้งยังขึ้นแท่นเพลงภาษาฝรั่งเศสที่มียอดสตรีมสูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงของระบบ Spotify เพลงนี้ทำสถิติยอดสตรีมทะลุ 10 ล้านครั้งต่อวัน , ติดอันดับ 3 ทั่วโลกในชาร์ต Spotifyทั้งยังขึ้นอันดับ 1 ของคลื่นวิทยุในฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม ยิ่งไปกว่านั้นเพลงนี้ยังได้รับการรับรองระดับ Diamond ในเบลเยียมและฝรั่งเศส , ทะยานขึ้น #1 บนชาร์ต Us World Music และ #7 ทั่วโลกของชาร์ต Spotify ที่สำคัญเพลงนี้ยังเปิดตัวจนฮิตติดชาร์ต Billboard Hot 100 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกสำหรับ Stromae และ Pomme รวมทั้งขึ้นอันดับ 8 Global Excl. US บนชาร์ตบิลบอร์ด นับเป็นความสำเร็จสูงสุดในอาชีพของทั้งสองศิลปินจนถึงปัจจุบันอีกด้วยเพลงประกอบ Arcane ซีซั่น 2 ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งนับตั้งแต่เปิดตัวเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2024 ที่ผ่านมา ด้วยยอดสตรีมทั่วโลกเฉียด 1,500 ล้านครั้ง เพลงประกอบทะยานขึ้นอันดับ 2 ของชาร์ต Spotify Global Album ทันทีที่เปิดตัว และอันดับที่ 26 บน Top 200 Albums ของชาร์ตบิลบอร์ด ซึ่งนี่เป็นการยืนยันถึงความมีอิทธิพลในวงการเพลงโลก อัลบั้มนี้ยังสามารถขึ้นอันดับ 2 Global 200 Soundtracks บนชาร์ตบิลบอร์ดอีกด้วยArcane ซีซั่น 2 นี้ เปิดตัวที่อันดับ 1 บน Netflix เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2024 ทั้งยังสามารถติดอันดับท็อป 10 รายการทีวีภาษาอังกฤษใน 91 ประเทศโดย Arcane ทั้งสองซีซั่นรั้งอยู่ในอันดับท็อป 10 รายการทีวีภาษาอังกฤษทั่วโลกรวมทั้งหมด 15 สัปดาห์ ทั้งยังมีช่วงที่อยู่ในอันดับนี้ 6 สัปดาห์ติดต่อกัน ตลอดทั้งสองซีซั่นArcane ติดอันดับท็อป 10 รายการทีวีภาษาอังกฤษทั่วโลกรวมทั้งหมด 15 สัปดาห์ และเพิ่งคว้า 7 รางวัล Annie Awards ในปี 2025 เรียกว่าเหมาทุกรางวัลที่เข้าชิงเลยทีเดียว ซีรีส์แอนิเมชั่นนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์แอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของ Netflix สร้างสรรค์โดย Christian Linke และ Alex Yee ส่วนทีมผู้อำนวยการบริหารการผลิต ได้แก่ Linke , Marc Merrill และ Brandon Beck ด้าน Fortiche Production กำกับและผลิตแอนิเมชั่น Arcaneภายใต้การกำกับดูแลของผู้ก่อตั้งอย่าง Pascal Charrueและ Arnaud Delord