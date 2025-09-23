Riot Games เปิดฉากเฉลิมฉลอง 15 ปี LoL Esports ที่ Worlds 2025

Riot Games ประกาศไฮไลต์สำคัญของ League of Legends World Championship 2025 (Worlds 2025) ที่ประเทศจีน นำโดยการกลับมาของ Summoner’s Cup ในดีไซน์ใหม่ และเพลงประกอบ Worlds ประจำปี ที่ขับร้องโดยซูเปอร์สตาร์ชาวจีน G.E.M. พร้อมการแสดงพิธีเปิดจาก G.E.M. และศิลปินอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก Anyma ร่วมด้วย Chrissy Costanza และ TEYA บนเวที Dong’an Lake Sports Park Indoor Gymnasium เมืองเฉิงตู
Summoner’s Cup โฉมใหม่
Summoner’s Cup รุ่นล่าสุดยังคง ซิลูเอตต์ดั้งเดิม แต่ผ่านการปรับแต่งให้ ทันสมัยและเบายิ่งขึ้น เพื่อสมศักดิ์ศรีถ้วยรางวัลสูงสุดของ LoL Esports ฐานถ้วยสลักชื่อแชมป์โลกทั้ง 14 ทีม เพื่อยกย่องทุกบทที่ร่วมร้อยเรียงเป็นประวัติศาสตร์ของ Worlds
เพลงประกอบ Worlds 2025 โดย G.E.M.
G.E.M. จะขับร้องเพลงประกอบ Worlds ปีนี้ ถ่ายทอดแพสชันของการแข่งขันผ่านมิวสิกวิดีโอที่เฉลิมฉลองผู้เล่นระดับตำนาน ทีมไอคอนิก และช็อตเด็ดที่โลกต้องจำตลอดเส้นทางกว่า 15 ปีของ LoL Esports เปิดตัวเดือนตุลาคม โดย G.E.M. กล่าวว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Riot Games ในการทำเพลงประจำการแข่งขันของ LoL Esports World Championship ครบรอบ 15 ปี จิตวิญญาณนักสู้ ความกล้าที่จะเสียสละเพื่อทีม และการยืนหยัดในความเชื่อ คือพลังที่ฉันอยากถ่ายทอดผ่านดนตรีถึงแฟน ๆ ทั่วโลก”
พิธีเปิด Grand Finals ที่เฉิงตู
เวที Dong’an Lake Sports Park Indoor Gymnasium จะเปล่งประกายด้วยโชว์จาก G.E.M. และ Anyma ร่วมด้วย Chrissy Costanza และ TEYA สร้างประสบการณ์พิธีเปิดที่ผสาน ดนตรี–เรื่องเล่า–งานสร้างสรรค์ระดับท็อป สู่ค่ำคืนตัดสินแชมป์โลก
Anyma กล่าวว่า “ผมเป็นเกมเมอร์ตลอดชีวิต การได้ขึ้นเวทีเปิด Worlds 2025 คือเกียรติอย่างแท้จริง Riot Games ถ่ายทอดเรื่องราวในสเกลที่ไร้ขีดจำกัด และ League of Legends ได้สร้างจักรวาลที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้าน ผมตื่นเต้นที่จะได้นำซาวด์และงานภาพของผมเข้าไปผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้”
Elite Chromas เพื่อยกย่องตำนานแชมป์โลก
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 15 ปีของ LoL Esports Riot Games เตรียมเปิดตัว Elite Chromas ในแพตช์ 25.20 สำหรับทีมแชมป์โลกสองทีมในตำนาน ได้แก่ Invictus Gaming (2018) และ Samsung Galaxy (2017)
ตั้งแต่ปี 2019 สกิน Worlds Winner ทุกปีมาพร้อม Chromas และในครั้งนี้ Riot Games ต้องการอัปเดตสกินรุ่นเก่าให้มีดีไซน์ใหม่ในแบบเดียวกัน เพื่อยกย่องแชมป์ในอดีตอย่างสมบูรณ์ โดยจะทยอยเปิดตัวอัปเดตเพิ่มเติมในช่วงงาน Worlds รอบต่อ ๆ ไป
สกินในปีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกย่อง Invictus Gaming ในฐานะทีมแรกจาก LPL ที่คว้าแชมป์โลกในปี 2018 และ Samsung Galaxy ที่คว้าชัยชนะอันน่าจดจำในปี 2017 ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง ช่วงเวลานี้ยิ่งควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง เนื่องจาก IG เพิ่งกลับมารวมตัวสมาชิกชุดแชมป์อีกครั้ง ขณะที่ Gen.G ผู้สืบทอดตำนานของ SSG ก็ได้สิทธิ์ลงแข่ง Worlds 2025 หลังคว้าแชมป์ MSI สองสมัยติดต่อกัน สกิน Chromas ใหม่จะถูกปล่อยบน PBE ในเร็ว ๆ นี้
ก้าวสู่อนาคต
ในโอกาสครบรอบ 15 ปี Riot Games ยังคงมุ่งมั่นวางรากฐานสู่อนาคตของ LoL Esports ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นและแฟน ๆ รุ่นใหม่ และการมอบช่วงเวลาที่น่าจดจำที่จะอยู่ต่อไปอีกหลายทศวรรษ
คริส กรีลี หัวหน้าระดับโลกของ LoL อีสปอร์ตของ Riot Games กล่าวทิ้งท้ายว่า “Worlds 2025 ในจีนไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่มันคือการฉลอง 15 ปีของ League Esports จากจุดเริ่มต้นในสตูดิโอเล็ก ๆ สู่สนามที่บัตรขายหมดและผู้ชมหลายล้านทั่วโลก เราขอยกย่องผู้เล่น ทีม และช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืม ซึ่งสร้างกีฬาแห่งนี้และกำหนดอนาคตของการแข่งขันเกม”
