แฟนลีกไทยเชียร์สุดใจ! T1 คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 6 ติดต่อกันใน Worlds 2025!

ปิดฉาก Worlds 2025 เวทีอีสปอร์ตระดับโลกประจำปีของ League of Legends ทีม T1 จากเกาหลีใต้ ยังคงโชว์ฟอร์มระดับตำนาน คว้าแชมป์โลกเป็นปีที่ 6 เอาชนะคู่แข่งร่วมชาติอย่าง KT Rolster ในรอบชิงชนะเลิศ ณ Dong'an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium ประเทศจีน ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟน ๆ กว่า 10,000 คนทั่วสนาม
ศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ League of Legends และเป็นการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของ T1 ที่ยังคงรักษาตำแหน่งทีมแชมป์โลกไว้ได้อย่างสง่างาม โดยนับตั้งแต่มีการแข่งขัน Worlds Championship เกิดขึ้นมา ไม่เคยมีทีมใดสามารถคว้าแชมป์โลกได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ T1 ทำได้ถึง 6 ครั้ง! และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ 3 สมัยล่าสุด พวกเขาทำได้ต่อเนื่องแบบไร้คู่เทียบ พร้อมสร้างตำนานบทใหม่ให้กับ Gumayusi ที่คว้ารางวัล Finals MVP ไปอย่างไร้ข้อกังขา
Worlds 2025 Thailand Viewing Party: แฟนลีกไทยรวมพลังเชียร์ T1 จนโรงสะเทือน!
บรรยากาศการเชียร์ในประเทศไทยก็ร้อนแรงไม่แพ้ที่สนามจริง Riot Games ประเทศไทยจัดงาน Worlds 2025 Thailand Viewing Party ขึ้น ณ Siam Pavalai Royal Grand Theatre ศูนย์การค้าสยามพารากอน ให้แฟน ๆ ลีกชาวไทยกว่า 1,000 คน ได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปพร้อมกับผู้ชมทั่วโลกแบบเรียลไทม์
ตลอดงาน แฟน ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมแมตช์สุดยิ่งใหญ่ผ่านจอขนาดยักษ์และระบบเสียงรอบทิศสุดอลังการ เสมือนได้อยู่ในสนามแข่งขันจริง พร้อมกิจกรรมสุดมันที่ออกแบบมาเพื่อเหล่าซัมมอนเนอร์โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น
• Smite Fight ดวลความแม่นของเหล่าจังเกิล พิสูจน์ความเป็นสุดยอด Hunter ใครกด Smite ได้เป๊ะสุดท้ายก่อนเลือดมังกรหมด คว้ารางวัลตุ๊กตาโปโร่สุดน่ารักไปครอง
• Guess the Voiceline ฟังเสียงพูดจากเหล่าแชมเปี้ยนแล้วทายให้ถูกว่าเป็นใคร ใครจำแม่นกว่า ชนะไปเลยของรางวัลสุดพิเศษ
• Lucky Draw Zone ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งภายในงาน รับตั๋วลุ้นรางวัลใหญ่และของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟกลับบ้าน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์จากทีมงาน League of Legends Thailand ที่มอบของพรีเมียมให้กับผู้เข้าร่วมแบบไม่อั้น สร้างบรรยากาศสุดอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังของคอมมูนิตี้แฟนลีกไทยที่เหนียวแน่นเสมอมา
นายดิษยภัทร กมลสุนทร ผู้จัดการแบรนด์ League of Legends ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกประทับใจมากกับพลังของคอมมูนิตี้แฟน League ชาวไทยในปีนี้ การที่เห็นแฟน ๆ หลายร้อยคนมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเชียร์ทีมโปรด แสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความเหนียวแน่นของคอมมูนิตี้ในประเทศไทย เราจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างพื้นที่ให้แฟน ๆ ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้ต่อไป”
ปีนี้ T1 ยังคงรักษามาตรฐานของทีมระดับตำนานไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และบรรยากาศการเชียร์ในงาน Worlds 2025 Thailand Viewing Party ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่า คอมมูนิตี้แฟนลีกไทยยังคงแข็งแกร่งที่สุดไม่แพ้ชาติใดในโลก ติดตามข่าวสารและกิจกรรมจาก League of Legends ประเทศไทยได้ที่ facebook.com/LeagueofLegendsTH
