"2XKO" เปิดศึก APAC Cup จุดไฟนักสู้ไทยสู่เวทีระดับภูมิภาค!

Riot Games เดินหน้าสนับสนุนคอมมูนิตี้สายต่อสู้ไทยอย่างเต็มกำลัง จัดการแข่งขัน "INVATE 2XKO APAC Cup" ทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) โดยจับมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง INVATE Agency เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่านักสู้ชาวไทยได้แสดงฝีมือบนเวทีใหญ่ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 บาท) และโอกาสคว้าตำแหน่งสุดพิเศษในเกม "Local Legend"
การแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับโลก First Impact จาก Riot Games ที่มุ่งผลักดันให้คอมมูนิตี้เกมต่อสู้เติบโตผ่านทัวร์นาเมนต์ที่จัดโดยพาร์ทเนอร์ทั่วโลก เพื่อสร้างเวทีให้เหล่านักสู้หน้าใหม่ได้แจ้งเกิด และต่อยอดสู่การเป็นแชมป์ระดับนานาชาติในอนาคต
เปิดรับสมัครนักสู้ไทยทั่วประเทศ ฟรี! ตั้งแต่วันนี้-10 พ.ย. นี้!
ผู้เล่นไทยสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ start.gg/tournament/invate-2xko-apac-cup ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2568 โดยสามารถเลือกลงได้ทั้งแบบ Solo (เดี่ยว) หรือ Duo (คู่) การแข่งขันทั้งหมดจะจัดในรูปแบบ ออนไลน์เต็มรูปแบบ ใช้ระบบ Double Elimination เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนมีโอกาสแก้มือและกลับมาพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้ง
ตารางการแข่งขัน:
• เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 10 พฤศจิกายน
• รอบคัดเลือก: 12 พฤศจิกายน
• รอบเพลย์ออฟสุดสัปดาห์: 15–16 พฤศจิกายน (ผู้เล่น 16 คนสุดท้าย)
ลุ้นเงินรางวัลรวม 3,000 USD พร้อมโบนัส Duo Bounty พิเศษอีก 2,500 USD!
ผู้เข้าแข่งขัน Top 16 จะได้รับส่วนแบ่งจากเงินรางวัลรวมกว่า 3,000 ดอลลาร์ โดยผู้ชนะจะคว้าไป 600 ดอลลาร์ (ประมาณ 20,000 บาท) หากแชมป์มาจากทีม Duo จะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 2,500 ดอลลาร์ (Duo Bounty Bonus) รวมเป็นรางวัลทั้งหมดกว่า 3,100 ดอลลาร์ (ประมาณ 113,000 บาท) พร้อมปลดล็อกตำแหน่งสุดพิเศษในเกม “Local Legend” อีกด้วย
การแข่งขัน INVATE 2XKO APAC Cup คือโอกาสสำคัญของนักสู้ชาวไทยในการแสดงศักยภาพบนเวทีระดับภูมิภาค หลังจากเกม 2XKO เปิดให้เล่นในช่วง Early Access และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะมาเดี่ยวหรือมาคู่ นี่คือโอกาสของคุณที่จะพิสูจน์ฝีมือ ล้มคู่ต่อสู้ และก้าวขึ้นสู่ตำนานของ 2XKO
