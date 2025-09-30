xs
"Sudden Attack Zero Point" เตรียมเปิดสงครามเดือดใน Steam Next Fest 13 ต.ค.นี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Nexon เปิดตัว "Sudden Attack Zero Point" เกมออนไลน์ FPS เวอร์ชันรีมาสเตอร์ของ Sudden Attack เตรียมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นในงาน Steam Next Fest ระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคมนี้

ตัวเดโมในงาน Steam Next Fest ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเกม โดยนำเสนอตัวเกมแบบเชิงลึกเพื่อให้ได้เห็นฟีเจอร์สำคัญของเกม ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับการต่อสู้สุดมันส์โดยมีอาวุธหลัก 10 ประเภท อาวุธรอง 4 ประเภท และอุปกรณ์เสริมที่มีมากมายถึง 202 แบบให้เลือกเพื่อสร้างคลังแสงสุดโหดขึ้นมา ในเดโมเวอร์ชันนี้จะมี 10 ตัวละครสุดพิเศษและแผนที่ 4 ด่านให้เลือก หนึ่งในด่านนั้นจะเป็นการต่อสู้แบบระยะประชิด (CQB) ในโหมด Team Deathmatch และอีกสามด่านจะเป็นด่านในโหมด Bomb Defusal ที่เน้นการใช้กลยุทธ์



เพื่อเป็นการฉลองกิจกรรมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมในเกมและในคอมมูนิตี้ตลอดช่วงระยะเวลางาน Steam Next Fest ผู้เล่นจะสามารถรับสกินอาวุธสุดพิเศษและของอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เมื่อทำภารกิจที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ ผู้เล่นจะสามารถใช้งานสกินสุดพิเศษที่จะส่งไปให้ในคลังเก็บของเมื่อเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ รายละเอียดกิจกรรมมีดังต่อไปนี้:

• กิจกรรมล็อกอินรายวัน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 19 ตุลาคม (อิงตามเวลา UTC)
- ผู้เล่นที่ล็อกอินในแต่ละวันจะได้รับหนึ่งตัวละครไปลองใช้ โดยจะมีตัวละครทั้งหมด 10 ตัวละครให้สามารถเล่นได้ในช่วงกิจกรรม
- รางวัลที่ได้รับเมื่อเกมเปิดให้บริการ: เมื่อล็อกอินเข้าเกมครบ 2 วันในช่วงกิจกรรมจะได้รับ 1 ตัวละครแบบถาวร และเมื่อล็อกอินเข้าเกมครบ 4 วันจะได้รับ 2 ตัวละครแบบถาวร โดยสามารถใช้ตัวละครเหล่านี้ได้ทันทีเมื่อเกมเปิดให้บริการ

• กิจกรรมอัปเลเวลอาวุธ: เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 20 ตุลาคม (อิงตามเวลา UTC)
- ในช่วงกิจกรรมจะปรับให้สามารถเพิ่มความคืบหน้า Mastery ของอาวุธได้เร็วขึ้น เมื่อ Mastery ของอาวุธถึงระดับ MAX ผู้เล่นจะได้รับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อใช้ปรับแต่งอาวุธให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น หลังจากที่เกมเปิดให้บริการแล้ว อาวุธทุกชิ้นที่มี Mastery ถึงระดับ MAX ในช่วงกิจกรรมจะได้รับสกินพิเศษ โดยไม่จำกัดจำนวนของอาวุธที่สามารถมี Mastery ถึงระดับ MAX ได้

• กิจกรรมคอมมูนิตี้ 1 – Facebook Challenge: เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 12 ตุลาคม (อิงตามเวลา UTC)
- เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยอัปโหลดรูป SAZ FPS Station (มุมเกมมิ่ง) ลงใน Facebook พร้อมกับเขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อเกม SAZ ในงาน Steam Next Fest
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมผ่านทาง Google Form โดยกรอกอีเมล ประเทศของผู้เข้าร่วม และหลักฐานการเข้าร่วม โดยภาพไฮไลต์ที่ได้รับเลือกจะถูกแชร์ในช่องโซเชียลทางการ

• กิจกรรมคอมมูนิตี้ 2 – Gameplay Highlight Contest: เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 21 ตุลาคม (อิงตามเวลา UTC)
- เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยอัปโหลดคลิปไฮไลต์การเล่นในงาน SNF (ไม่เกิน 30 วินาที) ลง YouTube โดยใส่แฮชแท็ก #SuddenAttackZeroPoint และ #SNF
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมผ่านทาง Google Form โดยกรอกอีเมล ประเทศของผู้เข้าร่วม และหลักฐานการเข้าร่วม โดยวิดีโอและบัญชีโซเชียลของผู้เล่นที่ได้รับเลือกจะถูกนำไปแสดงขึ้นบนช่องโซเชียลทางการ

นอกเหนือจากระบบการเล่นแล้ว ทางทีมยังให้ความสำคัญกับการสร้างคอมมูนิตี้ของเกมให้มีความแน่นแฟ้นอีกด้วย โดยช่อง YouTube ทางการของ Sudden Attack Zero Point ได้อัปเดตบันทึกของผู้พัฒนาและวิดีโอถ่ายทอดวิสัยทัศน์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการพัฒนาเกมอย่างละเอียด ทางสตูดิโอจะทำการอัปเดตคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแผนที่จะปล่อยวิดีโอใหม่ทุก 2-3 เดือนเพื่อให้ทางคอมมูนิตี้ได้รับรู้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการพัฒนาเกม

ฟีเจอร์สำคัญใน Sudden Attack Zero Point:
• เกมสุดคลาสสิกที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่: Sudden Attack Zero Point เป็นเกมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้เล่นมาตลอดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยในเวอร์ชันปรับปรุงใหม่นี้จะให้ความเคารพต่อต้นฉบับไปพร้อมกับทำให้แฟรนไชส์นี้เข้าถึงผู้เล่นหน้าใหม่ได้ง่ายกว่าเดิม
• การต่อสู้ฉับไว: Sudden Attack Zero Point มาพร้อมกับการต่อสู้สุดฉับไวและดุเดือด เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสกับความมันส์ของการต่อสู้สุดระทึกแบบที่ไม่ยืดเยื้อหรือมีขนาดแผนที่ไม่ใหญ่เกินไป
• ระบบปรับแต่งอาวุธที่ไม่เป็นรองใคร: ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับระบบที่สามารถปรับแต่งปืนได้หลากหลายรูปแบบ ปรับแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแรงถีบของปืน ความเร็วในการบรรจุกระสุน เปลี่ยนรูปลักษณ์ของปืน และอื่น ๆ อีกมากมาย สร้างอาวุธในแบบเฉพาะของตัวเองที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นที่สุดขึ้นมา
• สัมผัสกับการเล่นเชิงกลยุทธ์สุดคลาสสิก: เข้าร่วมศึกประลองกลยุทธ์ในโหมด Bomb Defusal ที่ต้องอาศัยการใช้ทีมเวิร์ค การประสานงานที่แม่นยำ และกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการชิงไหวชิงพริบและเอาชนะคู่ต่อสู้
• ตลาดมืด: แลกสกินอาวุธ ส่วนประกอบอาวุธ และไอเทมอื่น ๆ ที่ได้รับมาจากการเล่นเกมกับผู้เล่นคนอื่นได้ในตลาดมืด เตรียมตัวให้พร้อม ปรับแต่ง Loadout และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ

ติดตามข่าวสารทาง Facebook Instagram และ TikTok ติดตามการอัปเดตบน YouTube หรือติดตามข่าวสารล่าสุดที่ https://saz.nexon.com และตั้ง Wishlist บน Steam ได้เลย












*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

