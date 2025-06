"Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X" พร้อมให้เล่นฟรีแล้ว!

Siege X นำเสนอ Dual Front (ใช้งานได้เฉพาะบน PC, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S) โหมด 6 ต่อ 6 ใหม่ล่าสุด โดย Dual Front จะรวมเอาทั้งฝ่ายบุกและฝ่ายป้องกันเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก เพื่อประสานงานกันในการบุกยึดพื้นที่ของศัตรูในขณะที่ต้องคอยป้องกันพื้นที่ของตนเองไปด้วย ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นสามารถฟื้นคืนชีพและเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ที่เลือกไว้ได้ และรับภารกิจในพื้นที่เป็นกลางที่มีเวลาแบบจำกัด Siege X ยังนำเสนอการอัปเกรดและการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้กับกราฟิก เกมเพลย์ และเสียง เช่น:โดยมาพร้อมแสง เงา และความละเอียดที่อัปเกรดใหม่ ได้แก่ Clubhouse, Chalet, Border, Bank และ Kafe โดยจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 3 ฉากในแต่ละฤดูกาลในอนาคตเช่น วัตถุในฉากที่ทำลายได้ใหม่ทั้งหมด รวมถึงท่อแก๊ส เครื่องตรวจจับโลหะ และถังดับเพลิง ซึ่งผู้เล่นสามารถโต้ตอบอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ และระบบการเคลื่อนที่ขณะโรยตัวและการเคลื่อนที่แบบโมเมนตัมได้รับการปรับปรุงแล้ว ทำให้ควบคุมได้ลื่นไหลมากขึ้น ช่วยให้ผู้เล่นวิ่งในแนวนอนไปตามกำแพงและหลบเลี่ยงอ้อมมุมอาคารได้จะฟังดูสมจริงยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เล่นสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญผ่านสัญญาณเสียง และระบุตำแหน่งและประเภทของห้องที่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูอยู่บนแผนที่ได้ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะนำมาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพชีวิต, ระบบ Pick and Ban ใหม่ และ R6 ShieldGuard ซึ่งเป็นแนวทางหลายแง่มุมของเกมในการต่อต้านการโกงทุกรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้เล่นใหม่สามารถเล่นเกมพื้นฐานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เลือกได้ รวมถึง Unranked Match, Quick Match และ Dual Front ได้ฟรีผ่าน Free Access (ฟีเจอร์บางอย่างเช่น เพลย์ลิสต์จัดอันดับ, Siege Cup, เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และของตกแต่ง ต้องชำระเงินเพื่อปลดล็อก) ผู้เล่นสามารถปลดล็อกเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เมื่อเล่นไปเรื่อย ๆ เกมเรนโบว์ ซิกซ์ ซีจยังเปิดให้ซื้อรุ่น Elite Edition (อีลิท เอดิชัน) และ Ultimate Edition (อัลติเมท เอดิชัน) ได้ด้วย:ให้สิทธิ์เข้าถึงโหมดเกมทั้งหมด รวมถึงเพลย์ลิสต์จัดอันดับ (Ranked playlists), Siege Cup และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีก 16 คนให้สิทธิ์เข้าถึงโหมดเกมทั้งหมด รวมถึงเพลย์ลิสต์จัดอันดับ, Siege Cup, เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีก 52 คน และแพ็ก Disruptorสำหรับผู้เล่นปัจจุบันจะสามารถเก็บคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ปลดล็อกไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด และจะได้รับรางวัลสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์พิเศษตามจำนวนปีที่เข้าร่วมเกมทั้งนี้ Ubisoft ยังประกาศอีกว่าฤดูกาลที่สองของเรนโบว์ ซิกซ์ ซีจปีที่ 10 Operation Daybreak ได้เปิดตัวในวันนี้ พร้อมกับการรีมาสเตอร์เจ้าหน้าที่ Clash โดยตอนนี้ CCE Shield ของ Clash สามารถติดตั้งได้แล้ว ทำให้สามารถวางมันในตำแหน่งคงที่ได้อย่างมีกลยุทธ์ในขณะที่ใช้งานปืนช็อตไฟฟ้าจากระยะไกล นอกจากนี้ ฤดูกาลนี้ยังแนะนำรูปแบบการเล่นอื่น ๆ และการเปลี่ยนแปลงการปรับสมดุลบรรดาเจ้าหน้าที่อีกด้วย กระแสไฟฟ้าจะไม่สร้างความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่อีกต่อไป และความเสียหายต่อแขนขาจะลดลง ทำให้การเล็งไปที่ลำตัวหรือหัวมีความสำคัญมากกว่าเดิม ทางด้าน Jackal, Sledge, Thunderbird, Jäger และ Blackbeard ได้รับการอัปเดตการปรับสมดุลทั้งหมดแล้ว สำหรับรายการเนื้อหาทั้งหมดของ Operation Daybreak อ่านได้ที่ Ubisoft News"Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X" เปิดให้เล่นฟรีแล้วบน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S และ Windows PC รวมถึงบน Steam และ Amazon Luna นอกจากนี้ ตัวเกมยังพร้อมให้เล่นบน Ubisoft+ ซึ่งเป็นบริการสมัครสมาชิกของ Ubisoft ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege