PlayStation เผยไฮไลท์เด็ดใน State of Play ประจำเดือนกันยายน 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซนี่ จัดรายการถ่ายทอดสด State of Play ประจำเดือนกันยายน เปิดตัวไลน์อัพเกมมากมายที่ผู้เล่นต่างตั้งตารอจาก PlayStation Studios ซึ่งจะเปิดให้เล่นบน PlayStation 5 และรวมถึงเกมจากค่ายพันธมิตรมากมาย

ไฮไลท์จาก PlayStation Studios พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์เสริมสำหรับ PlayStation 5


Saros พบกับตัวอย่างเกมเพลย์ครั้งแรกของเกมใหม่จากค่าย Housemarque ผู้สร้าง Returnal โดย Saros จะวางจำหน่ายบน PS5 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2569


Pulse Elevate Wireless Speakerเปิดตัวลำโพงไร้สายรุ่นแรกสำหรับการเล่นเกมบนเดสก์ท็อปจาก Sony Interactive Entertainment ทั้งนี้กำหนดการการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ


• The Last of Us Part II Remastered – เพื่อร่วมเฉลิมฉลองไปกับ The Last of Us Day เกม The Last of Us Part II จะพร้อมให้เล่นบน PS Plus Game Catalogue ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป สำหรับสมาชิก PS Plus Deluxe และ PS Plus Extra


• Gran Turismo 7 – ภายหลังซีรีส์ Gran Turismo ทำยอดขายรวมทั่วโลกกว่า 100 ล้านชุด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการฉลองให้กับความสำเร็จนี้ เหล่าผู้เล่น GT7 จะได้พบกับความสนุก ใน Spec III Update ของเกม ซึ่งมีกำหนดปล่อยให้อัปเดตในเดือนธันวาคมนี้


God of War 20th Anniversary DualSense God of War ฉลองครบรอบ 20 ปี เปิดตัวคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน พร้อมเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม และจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ตุลาคม


Marvel’s Wolverine เตรียมเปิดตัวบน PS5 ในช่วงปลายปีนี้ โดยผู้สร้าง Insomniac Games จับมือกับ Marvel Games นำเสนอเรื่องราวต้นฉบับของตัวละคร Marvel ที่ทุกคนรัก มาสัมผัสเรื่องราวของ Wolverine ได้แล้ว เพียงรับชมตัวอย่างเกมเพลย์
 
