PlayStation เผยไฮไลท์เด็ดใน State of Play ประจำเดือนกันยายน 2025

โซนี่ จัดรายการถ่ายทอดสด State of Play ประจำเดือนกันยายน เปิดตัวไลน์อัพเกมมากมายที่ผู้เล่นต่างตั้งตารอจาก PlayStation Studios ซึ่งจะเปิดให้เล่นบน PlayStation 5 และรวมถึงเกมจากค่ายพันธมิตรมากมาย
ไฮไลท์จาก PlayStation Studios พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์เสริมสำหรับ PlayStation 5
• Saros พบกับตัวอย่างเกมเพลย์ครั้งแรกของเกมใหม่จากค่าย Housemarque ผู้สร้าง Returnal โดย Saros จะวางจำหน่ายบน PS5 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2569
• Pulse Elevate Wireless Speaker – เปิดตัวลำโพงไร้สายรุ่นแรกสำหรับการเล่นเกมบนเดสก์ท็อปจาก Sony Interactive Entertainment ทั้งนี้กำหนดการการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
• The Last of Us Part II Remastered – เพื่อร่วมเฉลิมฉลองไปกับ The Last of Us Day เกม The Last of Us Part II จะพร้อมให้เล่นบน PS Plus Game Catalogue ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป สำหรับสมาชิก PS Plus Deluxe และ PS Plus Extra
• Gran Turismo 7 – ภายหลังซีรีส์ Gran Turismo ทำยอดขายรวมทั่วโลกกว่า 100 ล้านชุด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการฉลองให้กับความสำเร็จนี้ เหล่าผู้เล่น GT7 จะได้พบกับความสนุก ใน Spec III Update ของเกม ซึ่งมีกำหนดปล่อยให้อัปเดตในเดือนธันวาคมนี้
• God of War 20th Anniversary DualSense – God of War ฉลองครบรอบ 20 ปี เปิดตัวคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน พร้อมเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม และจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ตุลาคม
• Marvel’s Wolverine – เตรียมเปิดตัวบน PS5 ในช่วงปลายปีนี้ โดยผู้สร้าง Insomniac Games จับมือกับ Marvel Games นำเสนอเรื่องราวต้นฉบับของตัวละคร Marvel ที่ทุกคนรัก มาสัมผัสเรื่องราวของ Wolverine ได้แล้ว เพียงรับชมตัวอย่างเกมเพลย์
