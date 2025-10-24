เทรลเลอร์แรก! "Project TAL" แอ็คชั่นอาร์พีจีสุดว้าวจากพี่เกา

แค่ปล่อยตัวอย่างแรกก็ทำวงการสั่นสะท้าน สำหรับผลงานโอเพ่นเวิลด์แอ็คชั่นอาร์พีจีในโลกผีสางนางไม้แฟนตาซี ที่คราวนี้เกาหลีใต้ขอส่งเข้าประกวด
Wemade Max ร่วมกับทีมพัฒนา MADNGINE ประกาศปล่อยเทรลเลอร์เปิดตัวพร้อมรายละเอียดข้อมูลแรกสำหรับ Project TAL เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีโลกอิสระผู้เล่นเดี่ยวขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวระดับ AAA ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานพื้นบ้านของเกาหลี
เนื้อหาของเกมจะหยิบนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานหน้ากากเกาหลีหรือที่เรียกว่า "ทัล" ซึ่งมีประเพณีอันยาวนานและมีการใช้ในหลากหลายบริบท มาถ่ายทอดตีความใหม่ในรูปแบบวิดีโอเกมแนวแอ็คชั่นสุดปราดเปรียวว่องไวที่เน้นการโจมตีทำคอมโบและหาจุดอ่อนของศัตรู โดยในตัวอย่างเราจะเห็นตัวละครสามารถกระโดดขึ้นหลังมอนสเตอร์เพื่อทะลวงบาดแผลหรือใช้มันเป็นพาหนะในการเดินทางได้
ถึงแม้จะเป็นเกมซิงเกิลเพลย์เยอร์เล่นคนเดียว แต่ตัวเราจะไม่เหงาเพราะข้างกายจะมีเหล่า NPC เพื่อนร่วมทางหลายบทบาททั้งสายแทงค์, สายโจมตีระยะประชิด, สายซัพพอร์ต, สายยิงไกล และสายเวทย์ที่คอยช่วยเหลือเราในยามศึกซึ่งพวกมันค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวสามารถปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์สไตล์การต่อสู้ของผู้เล่น เมื่อศัตรูโจมตีมาเราอาจเห็นพวกเขากางโล่บาเรียช่วยปัดป้องให้หรือขณะที่ผู้เล่นถูกศัตรูจับตัวขึ้นไปแล้วเขวี้ยงลงมา AI ก็จะวิ่งมารับเรากลางอากาศช่วยลดทอนแดเมจลงไปได้เยอะ
"Project TAL" หรือในชื่อเก่าดั้งเดิม TAL: The Arcane Lands มีกำหนดแผนวางจำหน่ายทั่วโลกภายในปี 2027 ทั้งบนเครื่องพีซีรวมถึงฝั่งคอนโซลที่ยังไม่ได้ระบุว่ามีเครื่องใดบ้าง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*