มกราคมนี้ ต้อนรับปีใหม่ เติมแรงบันดาลใจไปกับ BEM Art Activities

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ชวนคนรักศิลปะและผู้ที่ต้องการเปิดสกิลความคิดสร้างสรรค์ต้อนรับปีใหม่เข้าร่วมกิจกรรม BEM Art Activities ประจำเดือนมกราคม 2569 ณ Art Learning Centre MRT สถานีพหลโยธิน พบกับหลากหลายคลาสศิลปะสุดพิเศษที่ทั้งสนุก ผ่อนคลาย และเรียนรู้ได้จริงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ การวาดภาพด้วยสีอะคริลิก โดย อ.บ่ายฟ้า นนท์เจริญ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านสีอะคริลิก นักการตลาด และนักคิดคอนเทนต์อิสระ การวาดการ์ตูน โดย อ.สมบุญ เกรียงอารีกุล หรือ BOON นักวาดระดับแถวหน้าของวงการอนิเมะ และผู้อยู่เบื้องหลังภาพปกหนังสือการ์ตูนชื่อดังมากมาย การวาดรูปบน iPad โดย อ.สาริน ปิติบัณฑิต เจ้าของแฟนเพจ Melt the moment และเปิดโลกงานศิลปะสามมิติ คลาสสอนศิลปะแบบ 3D จาก อ.พลอยฉัตร ถิรมงคล วิทยากรพิเศษ จากโรงเรียน RightCG ที่จะพาทั้งเด็กและผู้สนใจทั่วไปสนุกไปกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมทั้งสองคลาสจะต้องเตรียม iPad มาเรียนด้วย
กิจกรรม BEM Art Activities จะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคาร-วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเรียนจบภายใน 1 วัน (4 ชั่วโมง) และรูปแบบที่สองเรียนต่อเนื่อง 2 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่วงเวลาที่สะดวก (รับจำนวนจำกัด) ทาง QR Code หรือ https://shorturl.asia/a2A0N เท่านั้น !! (กรณีมีผู้สละสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทางผู้จัดจะพิจารณาผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมหน้างานเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ การพิจารณาและตัดสินใจของ BEM ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro