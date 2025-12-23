"FINAL FANTASY VII Remake" ปล่อยเดโมบน Switch 2 และ Xbox แล้ว!

"FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE" เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ของ FINAL FANTASY VII REMAKE เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ Xbox on PC ในวันที่ 22 มกราคมนี้ พร้อมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้ว
ในเดโม ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับบทเปิดเรื่องอันเป็นเอกลักษณ์ของเกม ซึ่งทหารรับจ้าง Cloud Strife และกลุ่มต่อต้านใต้ดิน Avalanche พยายามทำลายโรงงานผลิตพลังงาน Mako ที่ให้พลังงานแก่เมือง Midgar ในการต่อสู้กับบริษัท Shinra Electric Power Company ที่เต็มไปด้วยความลับ Cloud และพรรคพวกของเขาถูกผลักดันเข้าสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าซึ่งจะตัดสินชะตากรรมของโลก
โดยผู้เล่นที่มีข้อมูลเซฟจากเดโมบนเครื่องคอนโซลสามารถรับไอเทมโบนัส “Revival Earrings” และ “Survival Set” รวมถึงนำเซฟไปเล่นต่อในเกมเวอร์ชันเต็มได้
สำหรับผู้เล่นบน Nintendo Switch 2 โปรดป้อนรหัสต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเดโมผ่านตัวเลือก “แลกรหัส” ใน Nintendo eShop ของแต่ละโซน:
- US: D3GM3304HKQBB2VB
- EU: D3GM3304HKPBB2VB
- JP: D3GM3304H3DBB2VB
- KR: D3GM3304H3CBB2VB
- HK/TW: D3GM3304H3BBB2VB
- SEA: D3GM3304HY9BB2VB
สำหรับผู้เล่นบน Xbox สามารถดาวน์โหลดเดโมฟรีสำหรับ Xbox Series X|S และ Xbox for PC ได้ที่ https://www.xbox.com/games/store/i/9NFTWDJKGSBF
นอกเหนือจากการนำเกม FINAL FANTASY VII REMAKE มาสู่แพลตฟอร์มใหม่แล้ว ทีมพัฒนายังได้เพิ่มฟีเจอร์พิเศษ “Streamlined Progression” ที่จะทำให้ผู้เล่น Nintendo Switch 2 และ Xbox สามารถเริ่มต้นการผจญภัยได้ง่ายกว่าที่เคย ฟีเจอร์ Streamlined Progression นี้จะเพิ่มค่า MP และ HP แบบไม่จำกัดตลอดเวลา เกจ Limit และ ATB แบบไม่จำกัดระหว่างการต่อสู้ พลังโจมตี 9,999 การได้รับความสามารถของอาวุธที่ง่ายขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้การเล่นเกมราบรื่นและช่วยให้ผู้เล่นสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อเรื่องและการต่อสู้แบบผสมผสานได้
พิเศษ! สำหรับผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าเกม FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE เวอร์ชันดิจิทัลบน Nintendo Switch 2 หรือ Xbox Series X|S และ Xbox บน PC จะได้รับเกม FINAL FANTASY VII เวอร์ชันดั้งเดิมฟรี ผู้เล่นบน Xbox สามารถดาวน์โหลดและเล่นเกม FINAL FANTASY VII ได้ทันทีหลังทำการสั่งซื้อล่วงหน้า ส่วนผู้เล่น Nintendo Switch 2 สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2026 โดยโบนัสพิเศษนี้มีระยะเวลาจำกัดจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2026 เท่านั้น
สำหรับผู้ที่ซื้อเกม FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE แบบแผ่นล็อตแรกของ Nintendo Switch 2 จะได้รับ Magic: The Gathering — FINAL FANTASY Play Booster เป็นของแถมพิเศษภายในกล่องเกม (มีจำนวนจำกัด)
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นใหม่ เป็นการนำเกมหนึ่งในซีรีส์ FINAL FANTASY ที่เป็นที่รักมากที่สุดมาสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมด โดยทีมผู้สร้างที่มีวิสัยทัศน์ในปัจจุบัน ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับมุมมองใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมือนภาพยนตร์และกินใจ ด้วยภาพที่สวยงามตระการตา รูปแบบการเล่นที่ใช้งานง่าย และการต่อสู้ที่เข้มข้นและมีกลยุทธ์ เกมนี้จึงเหมาะสำหรับทั้งแฟน ๆ ที่เล่นมานานและผู้เล่นใหม่ แม้แต่ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซีรีส์นี้ก็จะพบว่าตัวเองดื่มด่ำไปกับเรื่องราวเหนือกาลเวลาที่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และลึกซึ้ง ถือเป็นผลงานชิ้นเอกสมัยใหม่ที่แท้จริง
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE มาพร้อมกับ FF7R EPISODE INTERmission ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่นำนินจาวูไท ยูฟฟี่ คิซารางิ มาเป็นตัวเอกในการแทรกซึมเข้าสู่เมืองมิดการ์ในช่วงเหตุการณ์ของเกมหลัก
ตามคำมั่นสัญญาของ SQUARE ENIX ในเรื่องกลยุทธ์การวางจำหน่ายเกมบนหลายแพลตฟอร์ม และเป้าหมายที่จะส่งมอบเกมให้แก่ผู้เล่นทั่วโลกมากขึ้น เกม FINAL FANTASY VII เวอร์ชันรีเมคทั้งหมดจะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S รวมถึง PlayStation 5 และ PC ด้วย โดยภาคที่สามของไตรภาคนี้กำลังอยู่ในระหว่างการผลิตอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นบทสรุปของซีรีส์
"FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ Xbox on PC ในวันที่ 22 มกราคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และ Facebook: BANDAI NAMCO Entertainment
