"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" ฉลองวางจำหน่าย แจกจอย GameSir Super Nova

Bandai Namco ร่วมกับ GameSir ประกาศแคมเปญฉลองการวางจำหน่ายเกม "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" ลุ้นรับคอนโทรลเลอร์ Super Nova และแผ่น Faceplate ที่ออกแบบตามเอกลักษณ์ของตัวละคร "โลว์" และ "อะโลน" ร่วมสนุกได้แล้ววันนี้
ระยะเวลา: ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2025 เวลา 11.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2025 เวลา 11.00 น. (เวลาประเทศไทย)
สำหรับผู้อยู่อาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
เชิญผู้ที่ต้องการร่วมสนุกเข้าเยี่ยมชมเพจ Facebook ทางการของ Bandai Namco Entertainment Asia และดูโพสต์เกี่ยวกับอีเวนต์เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมและคว้าโอกาสลุ้นรับของกำนัล*
*มีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากโพสต์ทางการ
สำหรับผู้อยู่อาศัยในไต้หวันและฮ่องกง:
เชิญผู้เล่นในไต้หวันและฮ่องกงเข้าเยี่ยมชม Facebook, Weibo และ Bilibili ของ Bandai Namco Entertainment Taiwan เพื่อดูโพสต์แจกของกำนัลอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการให้ข้อมูลโดยละเอียดทาง Instagram เช่นเดียวกัน
สำหรับผู้อยู่อาศัยในเกาหลีใต้:
เชิญผู้เล่นในเกาหลีใต้ที่ต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของกำนัลเข้าเยี่ยมชม Instagram และ เว็บไซต์ ทางการของ Bandai Namco Entertainment Korea เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำเกมคอนโทรลเลอร์ GameSir Super Nova
GameSir Super Nova Multiplatform Game Controller เป็นคอนโทรลเลอร์สุดไฮเทคที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมการเชื่อมต่อสามโหมดสำหรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม คอนโทรลเลอร์นี้มาพร้อมกับจอยสติ๊ก GameSir™ ระบบ Hall Effect ที่รับประกันการป้องกันการดริฟต์ขณะเล่นเกมและความทนทานสูงสุด ทั้งยังประกอบด้วยมอเตอร์คู่แบบไม่สมมาตรและไจโรสโคป 6 แกนพร้อมด้ามจับ เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมขั้นขีดสุดและดื่มด่ำที่สุด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Gamesir และผลิตภัณฑ์ได้จาก เว็บไซต์ทางการ
แนะนำเกม "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III"
"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" ให้คุณติดตามการเดินทางของโลว์และอะโลนขณะที่พวกเขาค้นหาเส้นทางที่จะหลบหนีออกไปจาก "ดินแดนไร้จุดหมาย" สองสหายถูกขังอยู่ในก้นหอยแห่งฝันร้าย พวกเขาจะต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกอันสุดแสนอันตรายที่เต็มไปด้วยกลลวง และหลบหนีจากภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าซึ่งแฝงอยู่ในเงามืด
เป็นครั้งแรกสำหรับเกมในแฟรนไชส์นี้ที่ให้คุณได้เผชิญหน้ากับความกลัวในวัยเด็กไปด้วยกันกับเพื่อนของคุณด้วยโหมด Co-op ออนไลน์ หรือจะเลือกเล่น "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" คนเดียวกับคู่หู AI ก็ได้เช่นกัน
"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
