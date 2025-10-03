Bandai Namco เผยไฮไลท์ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025

Bandai Namco Entertainment Asia (BNE Asia) ประกาศเข้าร่วมจัดแสดงเกมในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 พบกับโซนทดลองเล่นเกม แขกรับเชิญพิเศษ และของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 17-19 ตุลาคมนี้
ผู้ร่วมงานที่มาแวะชมบูธของ BNE Asia จะได้สัมผัสประสบการณ์มากมาย ตั้งแต่การเล่นเกมฉบับทดลองเล่น ไปจนถึงพบปะและทักทายแขกรับเชิญสุดพิเศษ BNE Asia ยังมีการจัดกิจกรรมสะสมตราประทับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบของที่ระลึกสุดพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สะสมตราประทับได้ครบ พร้อมร่วมกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย
ผู้มาเยือนบูธ BNE Asia จะมีโอกาสได้ลองเล่นเกมฉบับทดลองเล่น ทั้งเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายและเกมที่เปิดตัวให้เล่นกันแล้วบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเกมฉบับทดลองเล่นสำหรับคอนโซล PlayStation 5 จะประกอบไปด้วย สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย III, MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, Digimon Story Time Stranger และ Towa and the Guardians of the Sacred Tree ส่วนเกมสำหรับ Nintendo Switch 2 ได้แก่ ELDEN RING Tarnished Edition, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC และ Tamagotchi Plaza และเกมสำหรับ Nintendo Switch ได้แก่ Once Upon A KATAMARI และท้ายที่สุดในส่วนของเกม CODE VEIN II จะมีจุดถ่ายรูปพิเศษโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ทั้งเกม สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย III และ ELDEN RING Tarnished Edition ฉบับทดลองเล่นจะมีแปลภาษาไทยพร้อมให้เล่น เพื่อให้แฟนเกมชาวไทยได้ดื่มด่ำกับเนื้อหาเกมยอดนิยมที่ได้รับการแปลเป็นภาษาที่คุ้นเคย
ยิ่งไปกว่านั้น SQUARE ENIX ยังจะนำ FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE และ DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake มาร่วมโชว์ที่บูธ ให้แฟนเกมได้ชมเกมยอดนิยมเหล่านี้บน Nintendo Switch 2 ก่อนวางจำหน่ายอีกด้วย
รายการเกมที่จะจัดแสดงในงาน
สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III ให้ผู้เล่นได้ติดตามการเดินทางของโลว์และอะโลนขณะที่พวกเขาค้นหาเส้นทางที่จะหลบหนีออกไปจาก "ดินแดนไร้จุดหมาย" สองสหายถูกขังอยู่ในก้นหอยแห่งฝันร้าย พวกเขาจะต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกอันสุดแสนอันตรายที่เต็มไปด้วยกลลวง และหลบหนีจากภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าซึ่งแฝงอยู่ในเงามืด
เป็นครั้งแรกสำหรับเกมในแฟรนไชส์นี้ที่ให้คุณได้เผชิญหน้ากับความกลัวในวัยเด็กไปด้วยกันกับเพื่อนของคุณด้วยโหมด Co-op ออนไลน์ และยังสามารถเล่น สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III ในโหมดเล่นคนเดียวกับคู่หู AI ได้เช่นเดียวกัน
สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 10 ตุลาคม 2025 บน PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ผ่านทาง Steam
ตะลุยเรื่องราวบทสุดท้ายของ My Hero Academia และเอาชนะคู่ต่อสู้ในการต่อสู้ 3v3 สุดระทึกใจ! ติดตามการเดินทางของเดกุและตัวละครอื่นๆ ใน Final War ระหว่างฮีโร่กับวายร้าย และสัมผัสประสบการณ์การปะทะครั้งยิ่งใหญ่สะท้านโลกันต์ระหว่าง "วันฟอร์ออล" กับ "ออลฟอร์วัน" ใน MY HERO ACADEMIA: All's Justice!
MY HERO ACADEMIA: All's Justice เป็นเกมต่อสู้บนสนามประลองแบบ 3D สุดแสนทรงพลังที่ตัวละครตัวโปรดจากแฟรนไชส์ My Hero Academia จะมาปรากฏตัวในร่างล่าสุดและทรงพลังที่สุด ภายใต้ระบบการต่อสู้ที่ได้รับการยกระดับขึ้นใหม่ซึ่งแสดงพลังพิเศษของเหล่าตัวละครได้ถึงขีดสุด!
MY HERO ACADEMIA: All’s Justice มีกำหนดวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam โดยขณะนี้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว
Digimon Story Time Stranger เป็นเกม RPG ที่มีองค์ประกอบการเลี้ยงมอนสเตอร์ที่ให้ผู้เล่นได้ค้นหาสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับดิจิมอนในเรื่องราวระดับมหากาพย์ที่คลี่คลายปริศนาของการล่มสลายของโลก ออกผจญภัยไปทั่วโลกมนุษย์และดิจิมอนเวิลด์ เก็บรวบรวมและเลี้ยงดิจิมอนหลากหลายชนิดเพื่อใช้ในการต่อสู้ในรูปแบบผลัดกันเล่นคนละเทิร์น
Digimon Story Time Stranger วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam
Towa and the Guardians of the Sacred Tree เป็นเกมแนว Roguelite (โร้กไลท์) ใหม่ล่าสุดในรูปแบบมุมมองด้านบนความเร็วสูง ที่ให้ผู้เล่นใช้ตัวละคร 2 ตัว ได้แก่ Tsurugi (โจมตี) และ Kagura (สนับสนุน) นักดาบทั้งสองจะต้องฝ่าฟันดันเจี้ยนจำนวนมาก เพื่อมุ่งหน้าไปหา Magatsu ต้นตอแห่งความชั่วร้ายทั้งหมดที่รออยู่ในท้ายที่สุด
Towa and the Guardians of the Sacred Tree วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S and และ PC ผ่านทาง Steam
ELDEN RING Tarnished Edition เวอร์ชันออลอินวันของเกม ELDEN RING สำหรับ Nintendo Switch 2 มีกำหนดวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้ โดยจะมาพร้อมกับเนื้อหาจาก DLC ELDEN RING Shadow of the Erdtree ที่วางจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2024 เอาไว้ด้วย ผู้เล่นสามารถตั้งตารอที่จะเล่น ELDEN RING Tarnished Edition ได้ทุกที่ทุกเมื่อเวลา Nintendo Switch 2
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC เป็นผลงานการปรับปรุง อัปเดต และยกระดับเกมผจญภัยแพลตฟอร์ม 3D ยอดนิยม ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ในเกือบทุกด้าน! ออกผจญภัยไปใน Pac-Land เพื่อเก็บผลไม้ทองคำ และหยุดยั้งเหล่าผีร้ายและ Spooky บอสสุดแสนชั่วร้ายของพวกมันให้ได้
วิ่ง เขมือบ เอาก้นกระแทก และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อค้นพบความท้าทายและเสน่ห์อื่นๆ ใน Pac-Land ตั้งแต่ยอดต้นไม้ B-Doing ไปจนถึงสเก็ตน้ำแข็งในภูเขาหิมะ และเล็งเป้าหมายจาก Pac-Marine ลึกลงไปในมหาสมุทร เล่น Rev & Roll ใน Paradise Meadows กระโดดข้ามลาวาบนภูเขาไฟ และเล่น Pac-Dot attack ตะลุย Ghost Island! PAC-MAN พร้อมให้คุณเล่นแล้ว
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ผ่านทาง Steam
หลังจากเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2005 ซีรีส์ Tamagotchi Connection: Corner Shop พร้อมเปิดตัวเกมใหม่ล่าสุด Tamagotchi Plaza บน Nintendo Switch™ เกมนี้ประกอบด้วย 12 ร้านค้าที่มากด้วยเอกลักษณ์ในเมืองให้ผู้มาเยือนทามาก็อตจิสุดพิเศษได้โต้ตอบกับร้านค้าเหล่านี้ จึงต้องสร้างชื่อเสียงของแต่ละร้านจากการรับคำสั่งซื้อและจัดหาให้สำเร็จ เมื่อมีทามาก็อตจิใหม่มาเยือน จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้เมืองมีชีวิตชีวาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานยิ่งขึ้น
นอกเหนือจาก 12 ร้านค้าที่รวมอยู่ในเวอร์ชัน Nintendo Switch แล้ว ยังจะมี 3 ร้านค้าสุดพิเศษเพิ่มเข้ามาเฉพาะสำหรับเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 เท่านั้น ให้ผู้เล่นได้สนุกกันเต็มอิ่มถึง 15 ร้าน สามารถเล่นร้านค้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้ด้วยโหมด Mouse-Con สำหรับคอนโซล Nintendo Switch 2
Tamagotchi Plaza วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2
เริ่มต้นช่วงเวลาดี ๆ กับการเปิดตัวซีรีส์ Katamari Damacy ในรูปแบบเกมคอนโซลครั้งแรกในรอบ 14 ปี ด้วยเกม Once Upon A KATAMARI ด่านใหม่ เพลงใหม่ และไอเทมที่ดึงดูดดุจดั่งแม่เหล็ก นำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกเล่นเป็นเจ้าชาย (The Prince) หรือญาติมิตร 68 คน หรือจะใช้ระบบปรับแต่งใหม่เพื่อสร้างตัวละครที่ไม่ซ้ำใครขึ้นมาเองให้โดดเด่นที่สุดใน KatamariBall ก็ได้ KatamariBall คือโหมดที่คุณจะสามารถลงแข่งในรูปแบบผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์กับญาติมิตรจากทั่วทุกมุมโลก หรือจะฝึกปรือทักษะของคุณด้วยการเล่นโหมดออฟไลน์สุดเร้าใจกับคู่ต่อสู้ CPU ก็ได้เช่นกัน
Once Upon A KATAMARI พร้อมให้ผู้เล่นได้ทะลุมิติเวลาในวันที่ 23 ตุลาคม 2025 บน PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S และวันที่ 24 ตุลาคม 2025 บน PC ผ่านทาง Steam
ในโลกอนาคตที่มนุษย์กับวิญญาณอยู่ร่วมกัน... เนื่องจากการปรากฏตัวอย่างกะทันหันของ Luna Rapacis เหล่าวิญญาณได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดไร้สติที่เรียกกันว่า Horrors ในฐานะนักล่าวิญญาณ ผู้เล่นจะต้องหยุดยั้งการล่มสลายของโลกโดยการเดินทางไปยังอดีตพร้อมกับเด็กหญิงนามว่า Lou ผู้มีพลังควบคุมกาลเวลา
การผจญภัยระดับมหากาพย์รอคุณอยู่ใน CODE VEIN II ซึ่งคุณและพันธมิตรที่คุณเลือกจะออกสำรวจโลกหลังวันสิ้นโลก เผชิญหน้ากับการต่อสู้อันดุเดือดกับศัตรูที่ทรงพลัง และค้นพบเรื่องราวอันยิ่งใหญ่เหนือกาลเวลา
CODE VEIN II มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 29 มกราคม 2026 บน PlayStation5 และ Xbox Series X|S และวันที่ 30 มกราคม 2026 บน PC ผ่านทาง Steam
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ให้ผู้เล่นได้ตามรอยเรื่องราวของ Cloud Strife อดีตทหารที่กลายมาเป็นทหารรับจ้าง ในขณะที่เขาให้ความช่วยเหลือต่อ "Avalanche" กลุ่มต่อต้านใต้ดิน ในเมือง Midgar ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานมาโค ในการต่อสู้กับบริษัท Shinra Electric Power ที่ลึกลับนั้น Cloud และเพื่อนพ้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดชะตากรรมของดาวเคราะห์ของพวกเขา FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ยังมาพร้อมกับเนื้อเรื่องออริจินอลอันน่าตื่นตาตื่นใจ FF7R EPISODE INTERmission ซึ่งหยิบยกนินจา Wutai นามว่า Yuffie Kisaragi มาเป็นตัวเอก ในยามที่เธอแฝงตัวเข้าไปในเมือง Midgar ขณะที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเกมภาคหลัก
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE วางจำหน่ายบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และมีกำหนดวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 เช่นกัน
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ผสมผสานการรีเมค DRAGON QUEST I และ DRAGON QUEST II อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นตามลำดับหลังจาก DRAGON QUEST III HD-2D Remake ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับบทสรุปที่น่าทึ่งและน่าพึงพอใจสำหรับ “Erdrick Trilogy” ในสองการผจญภัยสุดคลาสสิกนี้ ซึ่งนำมาปัดฝุ่นใหม่ในรูปแบบกราฟิก HD-2D ยอดนิยม พร้อมเนื้อเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและการอัปเดตเกมเพลย์เต็มรูปแบบ นอกจากกราฟิก HD-2D อันงดงามแล้ว ระบบการต่อสู้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ การอัปเดตคุณภาพชีวิตหลากหลายรายการ และการเพิ่มเนื้อเรื่องหลักเข้ามาใหม่นี้ ช่วยให้เวอร์ชันรีเมคของทั้งสองเกมมีเนื้อหาใหม่ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 30 ตุลาคม 2025 บน Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ และ PlayStation®5 ในรูปแบบเกมแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของที่ระลึกสุดพิเศษ
สำหรับผู้ร่วมงานที่แวะชมบูธของ BNE Asia นอกจากจะได้รับเชิญให้เล่นเกมฉบับทดลองเล่นแล้ว ยังจะได้สนุกกับกิจกรรมสะสมตราประทับอีกด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสที่จะได้รับพวงกุญแจอะคริลิกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเกม Towa and the Guardians of the Sacred Tree สติกเกอร์จากเกม Digimon Story Time Stranger หรือเข็มกลัดจาก สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย III และอื่น ๆ อีกมากมายติดมือกลับไป*
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมตราประทับทั้งของ BNE Asia และ SQUARE ENIX จะได้รับ กระเป๋าขนาดเล็ก และกระเป๋าผ้า*
*มาก่อนได้ก่อนจนกว่าของจะหมด
แขกรับเชิญพิเศษ
พบกับอินฟลูเอนเซอร์เกมชื่อดังทีเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศไทย ซึ่งจะมาปรากฏตัวที่บูธ BNE Asia และในวันที่ 18 ตุลาคม พบกับคุณ Teruki Endo ผู้กำกับการต่อสู้เกม FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE แห่ง SQUARE ENIX จะมาพบปะและทักทายแฟน ๆ ในเวลา 14:00 น. – 15:00 น.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ gamescom asia x Thailand Game Show 2025 และ Bandai Namco Entertainment Asia ได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
