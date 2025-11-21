"Tales of Berseria" เปิดตัวเวอร์ชันรีมาสเตอร์ วางจำหน่าย 26 ก.พ. 2026

Bandai Namco เปิดตัว "Tales of Berseria" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ ภาคแรกของซีรีส์เดินเรื่องด้วยตัวเอกหญิง พร้อมยกระดับกราฟิกและปรับปรุงฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้การเล่นสะดวกยิ่งขึ้น เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซล 26 กุมภาพันธ์นี้
Tales of Berseria Remastered คือเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของ Tales of Berseria ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2016 โดยยังคงตัวเอกหญิงคนแรกของซีรีส์และเนื้อเรื่องอันล้ำลึกของเธอไว้ พร้อมด้วยระบบการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นที่ใคร ๆ ก็สามารถเพลิดเพลินได้อย่างง่ายดายโดยปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคอนโซลรุ่นปัจจุบัน
เรื่องราวแห่งอารมณ์และเหตุผลกลับมาอีกครั้งใน Tales of Berseria Remastered รับบทเป็น Velvet หญิงสาวผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยจิตใจดี แต่กลับถูกแทนที่ด้วยความแค้น และต้องแก้แค้นชายผู้พรากชีวิตน้องชายของเธอไป
เวอร์ชันรีมาสเตอร์เพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแสดงไอคอนจุดหมายปลายทาง และการปิดการเผชิญหน้ากับศัตรูในแผนที่และดันเจี้ยน "ร้านค้าเกรด" ที่คุ้นเคยของซีรีส์นี้ก็ปลดล็อกตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยให้ประสบการณ์การเล่นเกมสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรวม DLC มากมายจากเวอร์ชันดั้งเดิม เช่น ชุดตัวละครจากเกม Tales of ภาคก่อน ๆ และไอเทมจำเป็นสำหรับเริ่มต้นการผจญภัย
Tales of Berseria Remastered เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิทัล มาพร้อมโบนัสสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้า และดิจิทัลดาวน์โหลดแบบ Deluxe Edition
Pre-Order Bonus Set ชุดช่วยเหลือการผจญภัย
- Apple Gel x10
- Grape Gel x10
- Life Bottle x10
-Panacea Bottle x10
Digital Deluxe Edition
- Base game
- Battle BGM pack
- Digital Artbook & Soundtrack
- Super Growth Support Herb Set
Tales of Berseria Remastered จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2026 และบน PC (Steam) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
