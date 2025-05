ส่องการ์ดเด็ด Magic: The Gathering ชุด "FINAL FANTASY"

"Magic: The Gathering - FINAL FANTASY" เป็นชุดการ์ดพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Wizards of the Coast และ Square Enix ที่นำเอาตัวละคร สถานที่ เหตุการณ์ และองค์ประกอบสำคัญจากทุกภาคของ Final Fantasy ตั้งแต่ Final Fantasy I ถึง Final Fantasy XVI มาสู่โลกของ Magicการ์ดภายในชุดจะมีทั้งการ์ดที่ออกแบบโดยศิลปินของ Magic ควบคู่ไปกับผลงานศิลปะสุดคลาสสิกจาก Final Fantasy ซึ่งมีทั้งผลงานศิลปะดั้งเดิมที่แฟน ๆ คุ้นเคย และผลงานศิลปะใหม่ล่าสุดที่ออกแบบโดยศิลปินชื่อดังของ Final Fantasy อาทิคุณ Tetsuya Nomura และคุณ Yoshitaka Amano สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการ์ดชุดนี้โดยเฉพาะและเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ทีมงานผู้จัดการได้รับเกียรติในการร่วมเปิดเผยหนึ่งในการ์ดจากชุดใหม่ล่าสุด โดยการ์ดเอ็กซ์คลูซีฟที่เราได้รับคือRelm Arrowny เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถเล่นได้ใน Final Fantasy VI เธอเป็นศิลปินอัจฉริยะจากเมือง Thamasa มีพลังพิเศษคือ Sketch ที่ช่วยให้เธอสามารถวาดภาพมอนสเตอร์และใช้พลังของพวกมันในการต่อสู้เมื่อฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่แข็งแกร่งอยู่ในสนาม การดึงเอาพลังของศัตรูมาใช้เหมือนกับความสามารถของ Relm ก็ถือเป็นกลยุทธ์อันยอดเยี่ยมในการชิงความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ นอกจากนี้บนการ์ดยังมีประโยคแนะนำตัวละคร ที่จะขึ้นมาเมื่อผู้เล่นเจอเธอครั้งแรกในเกม Final Fantasy VI อีกด้วยในชุด "FINAL FANTASY" ยังมีการ์ดที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งจะมีการเปิดเผยการ์ดทั้งหมดที่ magic.wizards.com ในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Prerelease Events ที่ผู้เล่นจะได้ทดลองเล่นการ์ดชุดใหม่ก่อนใครในการแข่งขันรูปแบบ Sealed Deck ซึ่งผู้เล่นจะได้รับ Prerelease Pack เพื่อสร้างเด็คขนาด 40 ใบ และแข่งขันในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถเข้าร่วมได้ โดนงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายนนี้ ที่ร้านค้าที่เป็นสมาชิก WPN อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wpn.wizards.com/ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองการ์ด Magic: the Gathering ชุด "FINAL FANTASY" ได้ที่ร้านค้าที่เป็นสมาชิก WPN และติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Magic: The Gathering Thailand