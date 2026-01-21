เปิดตัว "Life is Strange: Reunion" สาวมหาลัย กู้วิกฤตไฟมรณะ

เรื่องราวของสองสาวเพื่อนสนิทผู้บิดเวลาได้นิดหน่อย กำลังเดินทางมาถึงบทสรุปในผลงานเกมภาคใหม่ที่มีกำหนดออกช่วงเดือนมีนาคมนี้
บริษัท Square Enix ร่วมกับทีมพัฒนา Deck Nine Games ประกาศเปิดตัวเกมภาคใหม่ในแฟรนไชส์ผจญภัยย้อนเวลาแก้ไขอดีต Life is Strange: Reunion ซึ่งเตรียมแผนออกวางจำหน่ายในวันที่ 26 มีนาคมปี 2026 สำหรับทั้งบนเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series รวมถึง PC (ผ่าน Steam และ Microsoft Store)
เนื้อหาในภาคนี้จะยังคงพัวพันอยู่กับตัวละครหลักสองสาวเพื่อนสนิทอย่าง Chloe Price และ Max Caulfield เมื่อโคลอี้ตัดสินใจเดินทางมายังมหาวิทยาลัย Caledon University เพื่อหวังให้เพื่อนสนิทวัยเด็กอย่างแม็กซ์ช่วยเธอขจัดภาพฝันร้ายความทรงจำที่คอยตามหลอกหลอนเธอ ทว่าเรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะในอีก 3 วันข้างหน้าเปลวไฟนรกจะลุกลามแผดเผาวิทยาเขตแห่งนี้ให้ราบเป็นหน้ากลอง
เพื่อป้องกันเหตุร้ายในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น แม็กซ์เลยต้องร่วมมือกับโคลอี้และใช้พลังพรสวรรค์ Rewind Power ของเธออีกครั้งในการย้อนเวลากลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมกับควานหาตัวการต้นเหตุเพลิงมรณะก่อนที่ทุกสิ่งจะสายเกินไป แน่นอนว่าทุกการตัดสินใจของผู้เล่นจะส่งผลโดยตรงต่อชะตาชีวิตของทุกตัวละคร
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
