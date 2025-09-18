"Dragon Quest Smash/Grow" เกมมือถือผู้กล้า โจมตีและเติบโตในแนวตั้ง!

เกมโมบายสไตล์โร้กไลต์ตัวใหม่จากค่าย สแควร์เอนิกส์ เตรียมเปิดให้ผู้เล่นได้ท่องผจญภัยผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนในปี 2026
Square Enix ประกาศเปิดตัว Dragon Quest Smash/Grow ผลงานเกมมือถือภาคใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์อาร์พีจีชื่อดัง ที่มีกำหนดแผนเปิดให้บริการดาวน์โหลดเล่นฟรีแบบเวิลด์ไวด์ภายในปี 2026 ทั้งบนระบบ iOS และ Android
ตัวเกมจะถูกนำเสนอในรูปแบบ Roguelite RPG ที่ให้ผู้เล่นกำจัดปราบฝูงมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง โดยระหว่างทางจะสุ่มบัฟพิเศษ Blessings มาให้เราได้เลือก ซึ่งมันจะส่งผลต่อกลยุทธ์และเกมเพลย์ของเราในรอบนั้นๆ นั่นหมายความว่าประสบการณ์การเล่นในแต่ละรอบจะไม่เหมือนกัน
ณ ปัจจุบันเกม Dragon Quest Smash/Grow ได้เริ่มเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้ว เพื่อขอรับสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบตัวเกมในช่วงโคลสเบต้าที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 21 ตุลาคมนี้ โดยสามารถคลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก smashgrow.dragonquest.com
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
