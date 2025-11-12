"Digimon Story Time Stranger" เผย DLC แรก วางจำหน่ายฤดูหนาวนี้

Bandai Namco เปิดตัว DLC แรก "Digimon Story Time Stranger - Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension" นำเสนอเส้นทาง Digivolution ใหม่ ๆ สำหรับเมกะดิจิมอน พร้อมเควสต์พิเศษที่เชื่อมโยงการเผชิญหน้าข้ามกาลเวลาและอวกาศเข้าด้วยกัน
Digimon Story Time Stranger คือภาคต่ออันโดดเด่นของแฟรนไชส์เกมดิจิมอน ในฐานะเกม RPG ที่ล้ำลึกและน่าติดตาม มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และแฟนพันธุ์แท้ วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation®5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Steam® โดยผู้เล่นจำเป็นต้องมีเกมหลักเพื่อเล่น Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension สำหรับผู้เล่นที่เคยซื้อเกมเวอร์ชัน Deluxe หรือ Ultimate Edition จะสามารถเข้าเล่น DLC นี้ได้เลย ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
Digimon Story Time Stranger ออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกม RPG เมื่อโลกมนุษย์และโลกดิจิทัล: อีเลียด กำลังอยู่บนขอบเหวแห่งความพินาศ ผู้เล่นจะต้องฝึกฝนดิจิมอนและร่วมมือกับพวกมัน สร้างความผูกพันและพัฒนาความสามารถของคู่หูเพื่อกอบกู้ทั้งสองโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาต้องเดินทางข้ามกาลเวลาระหว่างสองโลก ในเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าจดจำ ซึ่งจะเปิดเผยองค์ประกอบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของโลกดิจิมอน
"Digimon Story Time Stranger - Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension" พร้อมให้เล่นในช่วงฤดูหนาวนี้ ตัวเกมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
