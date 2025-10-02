กอบกู้สองโลก! "Digimon Story Time Stranger" วางจำหน่ายแล้ววันนี้

Bandai Namco ประกาศวางจำหน่าย "Digimon Story Time Stranger" เกมอาร์พีจีใหม่ล่าสุดจากแฟรนไชส์ Digimon ที่ผู้เล่นจะได้ไขปริศนาข้ามกาลเวลาและโลก ฝึกฝนดิจิมอนเพื่อช่วยความเป็นจริงไม่ให้ล่มสลาย พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้บน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S
Digimon Story Time Stranger ออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมอาร์พีจี ด้วยโลกมนุษย์และโลกดิจิทัล: อีเลียด (Iliad) บนหน้าผาแห่งความพินาศ ผู้เล่นจะต้องฝึกฝนดิจิมอนคู่หูและร่วมมือกัน สร้างความผูกพันและพัฒนาความสามารถเพื่อกอบกู้ทั้งสองโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาต้องเดินทางข้ามกาลเวลาระหว่างสองโลก ในเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าจดจำ ซึ่งจะเปิดเผยองค์ประกอบของโลกดิจิมอนที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
หัวใจสำคัญของประสบการณ์ดิจิมอน และในฐานะองค์ประกอบสำคัญของเกมอาร์พีจีสุดล้ำนี้ ผู้เล่นสามารถฝึกฝนและรับเลี้ยงดิจิมอนหลายร้อยตัวที่ค้นพบระหว่างการเดินทาง ฝึกฝนและดึงความสามารถเฉพาะตัวออกมาใช้ต่อสู้ การปรับแต่งและการสร้างสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับดิจิมอนคือองค์ประกอบพิเศษของเกม ซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่ผู้เล่นต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหลากหลายรูปแบบ รวมถึงดิจิมอนที่ต้องจับตัวให้ได้ และบอสใหญ่ที่คอยขัดขวาง ด้วยเรื่องราวและฉากอันน่าติดตาม ตัวละครที่น่าจดจำกว่า 450 ตัวที่มีความสามารถเฉพาะตัวให้ค้นพบ ระบบการต่อสู้ที่ปรับปรุงใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย Digimon Story Time Stranger คือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของซีรีส์อันเป็นที่รัก และเป็นเกมที่ต้องเล่นสำหรับแฟนๆ เกมอาร์พีจี
รูปแบบการวางจำหน่าย
นอกจาก Digital Deluxe และ Ultimate Edition แล้ว ยังมีการเปิดตัว Collector’s Edition อีกด้วย
Collector's Edition
• เกมหลัก
• ฟิกเกอร์ Jupitermon Wrath Mode
• หนังสือรวมงานศิลป์
• กล่องเหล็ก
• การ์ดโลหะ USB (รวมเพลงประกอบ)
• Acrylic Diorama
• เกมการ์ดดิจิมอน (4 แบบ)*
• โบนัส Ultimate Edition: ปลดล็อกล่วงหน้า อากูมอนและกาบูมอนพิเศษ
• โบนัส Deluxe Edition: ชุดคอสตูม Cyber Sleuth
*ชุด Collector's Edition จะมาพร้อมการ์ด DIGIMON Card Game - Playable Cards จำนวน 3 ใบ และโบนัสแพ็คเกจ: การ์ด DIGIMON Card Game - Playable Card "Aegiomon"
Digimon Story Time Stranger วางจำหน่ายแล้ววันนี้บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และวันถัดไปบน PC (Steam) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
