ELDEN RING NIGHTREIGN อัปเดตโหมด "รัตติกาลลึกล้ำ" พร้อมให้เล่นแล้ว!

ELDEN RING NIGHTREIGN เกมแอ็กชันเอาชีวิตรอดแบบร่วมมือ ภาคแยกจากเกมหลัก ผลงานของ FromSoftware เปิดตัว "รัตติกาลลึกล้ำ" โหมดใหม่สุดท้าทายที่ผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับศัตรูกลายพันธุ์ พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
"รัตติกาลลึกล้ำ" เป็นอย่างไร
ในฐานะที่เป็นความท้าทายช่วงท้ายเกมสำหรับผู้เล่น "รัตติกาลลึกล้ำ" เริ่มเล่นได้โดยไม่เปิดเผยราชาแห่งรัตติกาลและปฐพีวิปริตต่อผู้เล่นจนกว่าการต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้น ศัตรูที่จะมาปรากฏตัวทั่วดินแดนลิมเวลด์จะแกร่งกล้ากว่าปกติ ส่วนศัตรูแบบสุ่มจะกลายพันธุ์และเป็นภยันตรายร้ายแรงต่อผู้เล่น ผู้เล่นจะได้ค้นพบการปรับปรุงอาวุธใหม่ ๆ ไว้ช่วยกำราบเหล่าศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาวุธเหล่านี้อาจส่งผลเสียได้เช่นกัน เช่น ทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องคัดเลือกอาวุธอย่างพิถีพิถันเพื่อเอาชีวิตรอดตลอดคืนและพิชิตราชาแห่งรัตติกาล ผู้เล่นสามารถปลดล็อกช่องสมบัติตกทอดใหม่ 3 ช่อง สำหรับ "สมบัติตกทอดลึกล้ำ" รางวัลแบบใหม่ที่ผู้เล่นจะได้รับในโหมด "รัตติกาลลึกล้ำ" นี้ สมบัติตกทอดลึกล้ำจะช่วยเสริมกำลังให้แก่ผู้เล่น แต่พลังนี้จะมาพร้อมกับภาระต่อตัวผู้เล่นเช่นเดียวกับอาวุธใหม่ชนิดต่าง ๆ หากต้องการชัยชนะจำเป็นต้องคำนวณและปฏิบัติการอย่างช่ำชอง โหมด "รัตติกาลลึกล้ำ" เป็นโหมดสำหรับนักล่ารัตติกาลผู้กล้าหาญยิ่งยวด ซึ่งนำเสนอความท้าทายขั้นสุดขีด แสดงให้เห็นส่วนลึกอันมืดมิดที่สุดของเกม รวมไปถึงโอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากับราชาแห่งรัตติกาลนิรันดร์โดยไม่ทันตั้งตัว
แนะนำเกม ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN เป็นผลงานพัฒนาโดย FromSoftware นำเสนอประสบการณ์ที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ในเกมแอ็กชัน RPG สุดเข้มข้นนี้ ผู้เล่นจะได้ตื่นตาไปกับประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่ซ้ำเดิมในทุกรอบที่เล่น เนื่องจากศัตรู รางวัล รวมถึงลิมเวลด์จะเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาภายใต้การปกครองของราชาแห่งรัตติกาล การเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อก้าวสู่พื้นที่ซึ่งเปี่ยมด้วยภยันตรายยิ่งกว่าเดิมจะเพิ่มโอกาสครอบครองอาวุธที่ทรงพลังรวมถึงรูนที่ยิ่งใหญ่ ตามหาพรเพื่อเปิดโอกาสให้นักล่ารัตติกาลแต่ละคนเลื่อนระดับและรับพลังที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะศัตรูได้ ด้วยรูปแบบของเกมที่คล้ายคลึงกับการตะลุยดันเจี้ยนกลางแจ้ง ในการเดินทางทุกครั้งผู้เล่นจะมีโอกาสเพิ่มโบนัสค่าสถานะที่คงทนมากขึ้น ในภารกิจเอาชีวิตรอดจากรัตติกาลแห่งนี้ ทุกความสำเร็จจะนำพาผู้เล่นไปสู่จุดจบของดินแดนแห่งรัตติกาล พร้อมเผยเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นของเหล่านักล่ารัตติกาลในโลกคู่ขนานแห่งนี้
ELDEN RING NIGHTREIGN วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
