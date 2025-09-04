"Everybody's Golf Hot Shots" พร้อมออกรอบบนคอนโซลแล้ววันนี้!

"Everybody's Golf Hot Shots" ภาคใหม่ล่าสุดในซีรีส์เกมกอล์ฟระดับตำนาน กลับมาพร้อมตัวละครมากมาย โหมดการเล่นใหม่ และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย พร้อมออกรอบบน PalyStation 5 และ Nintendo Switch แล้ววันนี้
"Everybody's Golf Hot Shots" นำเสนอกลไกการตีลูกสามปุ่มสุดคลาสสิกของซีรีส์ เล็งลูกไปที่แฟร์เวย์ กดปุ่มสามครั้ง แล้วสวิงให้สำเร็จ เป็นกลไกที่เรียนรู้ง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่ แต่การจะเป็นมือหนึ่งตัวจริงต้องเผชิญการออกรอบสุดท้าทายบนสนามที่เต็มไปด้วยอุปสรรคหลากหลายแบบ
ผู้เล่นสามารถเล่นในโหมดผู้เล่นเดี่ยวหรือเล่นกับเพื่อน ๆ ได้ทั้งแบบ Co-op บนโซฟาในเครื่องเดียวกัน และแบบผู้เล่นหลายคนในโหมดออนไลน์ มีโหมดเกมให้เลือกหลากหลาย ทั้งโหมด Challenge, Solo Play ฯลฯ เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การตีกอล์ฟอย่างเต็มที่ โหมด Wacky Golf ใหม่ล่าสุดเป็นเกมกอล์ฟรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงสนาม อุปสรรค และอื่น ๆ อีกมากมายแบบสุ่ม เพื่อให้นักกอล์ฟได้ลุ้นระทึกอยู่เสมอ
ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของเกมมีดังนี้:
• ปรับแต่งได้มากมาย - ปรับแต่งค่าสเตตัส ไม้กอล์ฟ และลูกกอล์ฟให้เข้ากับสไตล์การเล่นของตัวละครแต่ละตัว
• รายชื่อผู้เล่นที่มากที่สุด - ยกระดับฝีมือด้วยตัวละครที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 25 ตัว เพิ่มค่าความสนิทสนมต่อตัวละครเพื่อปลดล็อกช็อตใหม่ ๆ เช่น การตีลูกหมุน การตีโฮมมิ่ง และช็อตพิเศษเฉพาะตัวละคร
• แคดดี้สนับสนุน - ร่วมทีมกับแคดดี้เพื่อรับเคล็ดลับการเล่นอย่างละเอียด ทักษะการสนับสนุน และอื่น ๆ อีกมากมาย
• โหมดท้าทาย - เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แบบเล่นคนเดียวเพื่อต่อสู้และขึ้นสู่จุดสูงสุด ปลดล็อกตัวละคร สนาม และทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟที่เก่งกาจที่สุด
• World Tour - ครอบคลุม 10 ภูมิภาคทั่วโลก ค้นพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวสำหรับผู้เล่นแต่ละคน
• Wacky Golf - โหมดใหม่ล่าสุดที่จะนำความโกลาหลมาสู่สนามด้วยอุปสรรค ความท้าทาย และอื่น ๆ อีกมากมายทั้งในโหมดเล่นคนเดียวและโหมดผู้เล่นหลายคน รวมถึงโหมด Colorful, Scramble, Survival Golf และ Boom Golf
"Everybody's Golf Hot Shots" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PalyStation 5 และ Nintendo Switch และเตรียมวางจำหน่ายบน PC (Steam) ในวันที่ 5 กันยายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*