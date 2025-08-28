"SUPER ROBOT WARS Y" พร้อมระเบิดสงครามหุ่นเหล็กแล้ววันนี้!

Bandai Namco ประกาศความพร้อม "SUPER ROBOT WARS Y" ภาคใหม่ล่าสุดของแฟรนไชส์เกมวางแผนอาร์พีจีรวมซีรีส์หุ่นเหล็กระดับตำนาน วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วบน Nintendo Switch, PlayStation 5 และ PC
SUPER ROBOT WARS Y ได้ผสมผสานเหล่าหุ่นยนต์ระดับซูเปอร์สตาร์ อนิเมชั่นการโจมตีสุดมันส์ และระบบอัปเกรดเพื่อปรับแต่งยูนิตและนักบินที่หลากหลาย ตัวเกมยังมีเนื้อเรื่องดั้งเดิมที่ลึกซึ้งและน่าติดตาม ซึ่งเชื่อมโยงจักรวาลจากอนิเมะหุ่นยนต์หลากหลายเรื่องเข้าด้วยกัน ในการต่อสู้เพื่อกำหนดอนาคตของโลก ผู้เล่นจะต้องบัญชาการกองทัพอย่างมีกลยุทธ์บนสนามรบแบบตาราง โดยใช้อาวุธและความสามารถที่มีอยู่เพื่อเอาชนะกองทัพฝ่ายตรงข้าม
SUPER ROBOT WARS Y นำเสนอระบบ Assist Link ที่ให้ตัวละครบางตัวเข้าร่วมสนามรบในฐานะส่วนหนึ่งของ Assist Crew ผู้เล่นสามารถใช้คำสั่ง Assist เพื่อฟื้นฟู HP และ EN เพิ่มพลังโจมตี และอื่น ๆ อีกมากมาย Assist Crew จะได้รับ XP ทุกครั้งที่เปิดใช้งาน ซึ่งจะเพิ่มเลเวลเพื่อปลดล็อกหรือเพิ่มความสามารถติดตัวเพื่อช่วยให้ยูนิตครองความได้เปรียบสนามรบ
รายชื่อซีรีส์ที่เข้าร่วม
• Reideen the Brave
• COMBATTLER V
• Aura Battler Dunbine
• New Story of AURA BATTLER Dunbine
• Heavy Metal L-Gaim
• Mobile Suit Z Gundam
• Mobile Suit Gundam Char's Counterattack
• M-MSV
• Mobile Fighter G Gundam
• Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
• Mobile Suit Gundam SEED Destiny
• Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury Season 1
• Mazinkaiser VS the Great General of Darkness
• Getter Robo Arc
• Majestic Prince
• Macross Delta
• Macross Delta: Passionate Walküre
• Code Geass: Lelouch of the Rebellion III Glorification
• Code Geass Lelouch of the Re;surrection
• Godzilla Singular Point
• SSSS.DYNAZENON
[DLC 1]
• GALAXY CYCLONE BRAIGER
• THE BIG O
• FUUTO PI: The Portrait of Kamen Rider Skull
[DLC 2]
• Kotetsu Jeeg
• Dynamic Planning Original (Getter robot - The Jet-Black Drifters)
• BRAVE OF THE LEGEND DA・GARN
"SUPER ROBOT WARS Y" วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch, PlayStation 5 และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
