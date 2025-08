"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" เตรียมวางจำหน่ายบนสวิตช์ 13 พ.ย.นี้

DRAGON BALL: Sparking! ZERO นำพาซีรีส์นี้ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยศักยภาพของ Unreal Engine 5 ตลอดจนขยายขีดจำกัดของเกมเพลย์และคุณสมบัติต่าง ๆ ในสนามประลอง แน่นอนว่าการต่อสู้ท้าทายแรงโน้มถ่วงในแบบฉบับของเกมนี้จะต้องถึงระดับ "ทะลุสวรรค์ สะท้านโลกันตร์" ด้วยพลังทำลายล้างอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครจาก DRAGON BALL แต่ละตัวที่ใช้พลังจิตซึ่งรังสรรค์ด้วยรายละเอียดอย่างน่าทึ่ง เวอร์ชัน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 มาพร้อมกับโหมดผู้เล่นหลายคนภายในเครือข่ายเดียวกัน และการควบคุมด้วยท่าทางที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อปล่อยท่าไม้ตายตามเหล่าฮีโร่ที่ชื่นชอบDRAGON BALL: Sparking! ZERO คือเกมแอ็กชัน 3D ที่ให้ผู้เล่นได้ต่อสู้ด้วยทักษะระดับตำนานจากซีรีส์ DRAGON BALL ทั้งหมด เช่น พลังคลื่นเต่า และวิชาเหินฟ้า ที่เป็นที่รู้จักกันดี ใช้คุณลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครให้เต็มที่ ไม่ว่าจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่า หรือสะสมพลัง Ki เพื่อปลดปล่อยท่าต่อสู้อันทรงพลังที่ทำให้คู่ต่อสู้ต้องชะงักงัน ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงล้วนเต็มไปด้วยความอลังการและเหนือความคาดหมายจนถึงวินาทีสุดท้ายเกมนี้สร้างขึ้นด้วยระบบการต่อสู้พื้นฐานของซีรีส์ Sparking! แต่เพิ่มกลไกใหม่ ๆ สำหรับภาคนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นอิมแพ็คแอ็กชัน ระเบิดพลังอัลติเมท หรือท่าโต้กลับตรงจังหวะ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ ด้วยตัวละครที่มีให้เลือกเล่นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bandainamcoent.asia/sea หรือติดตามได้ทาง Facebook LINE และ YouTube