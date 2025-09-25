"CODE VEIN II" ภาคต่อโซลไลก์สไตล์อนิเมะ วางจำหน่าย 29 ม.ค. 2026

Bandai Namco ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ "CODE VEIN II" ภาคต่อเกมแอ็กชันโซลไลก์สไตล์อนิเมะ ยืนยันวางจำหน่ายในวันที่ 29 มกราคม 2026 บน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S และวันที่ 30 มกราคม 2026 บน PC (Steam)
CODE VEIN II คือภาคต่อของเกมฮิตในปี 2019 อย่าง CODE VEIN นำเสนอรูปแบบการเล่นอันโดดเด่นสำหรับเกมแอ็กชันอาร์พีจี ที่ผู้เล่นจะได้ใช้เลือดที่ดูดออกมาจากศัตรูเพื่อปลดล็อกทักษะอันทรงพลังมากมาย สร้างกลยุทธ์การต่อสู้ด้วย Blood Codes และใช้อาวุธและอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า Jails เพื่อเอาชนะศัตรูและบอสสุดโหด ออกเดินทางสู่โลกที่ครอบคลุมสองยุคสมัยที่การตัดสินใจมีความสำคัญ การต่อสู้คือบททดสอบความมุ่งมั่นและทักษะ สร้างสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับพันธมิตรคู่หูผู้แข็งแกร่งที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างและพัฒนาความสามารถของพวกเขา พันธมิตรแต่ละคนจะมอบทักษะเฉพาะตัวและความเชื่อมโยงเชิงเรื่องราวอันลึกซึ้งที่หล่อหลอมการเดินทางนี้
นอกจากตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยออกมาแล้ว ยังมีการเปิดเผยตัวอย่างเบื้องหลังสุดพิเศษโดยคุณฮิโรชิ โยชิมูระ ผู้กำกับเกม และคุณเคตะ อิซึกะ โปรดิวเซอร์ของเกม จะมาแบ่งปันรายละเอียดและข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับตัวละครและฉากในเกม
รูปแบบการวางจำหน่าย
ผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับโบนัสพิเศษ ได้แก่
• ชุด Forma สไตล์
- สีทาหน้า Forma
- เขี้ยวคู่แห่งหมาป่าเดียวดาย (อาวุธ)
Deluxe Edition ประกอบด้วย
• ตัวเกมหลัก
• สิทธิ์ Early Access
• Custom Outfit Pack
- ดาบใหญ่อาเมะโนะฮาบากิริ
- ชุดกิโมโนหรูหรา
- ชุดนักดาบคลั่ง
- ชุดไซเบอร์นินจา
• DLC เสริม: หน้ากากแห่งอิดริส
Ultimate Edition ประกอบด้วย
• ตัวเกมหลัก
• สิทธิ์ Early Access
• Custom Outfit Pack
- ดาบใหญ่อาเมะโนะฮาบากิริ
- ชุดกิโมโนหรูหรา
- ชุดนักดาบคลั่ง
- ชุดไซเบอร์นินจา
• DLC เสริม: หน้ากากแห่งอิดริส
• ชุดคอสตูมตัวละคร CODE VEIN
- ประกอบด้วย 6 ชุดที่อิงจากตัวละครจากเกมต้นฉบับ CODE VEIN
• มินิดิจิทัลอาร์ตบุ๊กและเพลงประกอบ
Collector’s Edition ประกอบด้วย
• ตัวเกมหลัก
• สิทธิ์ Early Access
• ชุด Forma สไตล์
- สีทาหน้า Forma
- เขี้ยวคู่แห่งหมาป่าเดียวดาย (อาวุธ)
• Custom Outfit Pack
- ดาบใหญ่อาเมะโนะฮาบากิริ
- ชุดกิโมโนหรูหรา
- ชุดนักดาบคลั่ง
- ชุดไซเบอร์นินจา
• DLC เสริม: หน้ากากแห่งอิดริส
• ชุดคอสตูมตัวละคร CODE VEIN
- ประกอบด้วย 6 ชุดที่อิงจากตัวละครจากเกมต้นฉบับ CODE VEIN
• มินิดิจิทัลอาร์ตบุ๊กและเพลงประกอบ
• กล่องเหล็ก
• หนังสืออาร์ตบุ๊ก CODE VEIN II
• ฟิกเกอร์ Lou MagMell รุ่นลิมิเต็ด CODE VEIN II
"CODE VEIN II" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ในวันที่ 29 มกราคม 2026 และบน PC (Steam) ในวันที่ 30 มกราคม 2026 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
