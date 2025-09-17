"Little Nightmares III" เปิดให้ทดลองสัมผัสห้วงแห่งฝันร้ายแล้ววันนี้!

"Little Nightmares III" ภาคต่อของเกมผจญภัยสยองขวัญในแดนแห่งฝันร้าย ผลงานพัฒนาโดย Supermassive Games พร้อมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
เดโม "Little Nightmares III" (สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย III) สามารถเล่นได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม โดยให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นโลว์และอะโลน ซึ่งกำลังพยายามหาทางออกจากเนโครโปลิส เมืองร้างที่เวลาหยุดเดิน ณ ใจกลางทะเลทรายอันเต็มไปด้วยภัยคุกคามจากปีศาจเด็กโข่งทั่วทุกมุมเมือง สามารถเล่นได้ทั้งในโหมดผู้เล่นคนเดียวหรือโหมด Co-op ออนไลน์กับเพื่อน ๆ บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยข้อมูลความคืบหน้าจะไม่ถูกโอนไปยังเกมตัวเต็ม
"สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย III" ให้ผู้เล่นได้ติดตามเรื่องราวของโลว์และอะโลน เด็กสองคนที่ถูกขังอยู่ใน "ก้นหอยแห่งฝันร้าย" โลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและภยันตราย ซึ่งพวกเขาต้องหาทางหนีออกมาให้ได้ เกมนี้มีทั้งโหมดผู้เล่นคนเดียว โหมดคู่หูเอไอ และโหมด Co-op เล่นกับเพื่อนผ่านระบบออนไลน์
"สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย III" มีกำหนดวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ บน PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) พร้อมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ววันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม ยกเว้น Nintendo Switch 2 และ Nintendo Switch ซึ่งจะเปิดให้สั่งจองในภายหลัง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*