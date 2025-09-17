Claws of Awaji ภาคเสริมของ "Assassin’s Creed Shadows" วางจำหน่ายแล้ว!

Claws of Awaji ส่วนเสริมของ "Assassin’s Creed Shadows" ที่จะพาผู้เล่นไปสำรวจภูมิภาคใหม่ พร้อมเรื่องราวของนาโอเอะและยาสึเกะหลังจากเหตุการณ์ในเกมหลัก วางจำหน่ายแล้วทุกแพลตฟอร์ม
Claws of Awaji พัฒนาโดย Ubisoft Bordeaux นำเสนอเนื้อหาใหม่กว่า 10 ชั่วโมง โดยเล่าถึงการผจญภัยครั้งใหม่ เมื่อนาโอเอะเดินทางไปยังอาวาจิเพื่อตามหาชิโนบิลึกลับร่วมกับยาสึเกะ เธอจะต้องเผชิญหน้ากับซันโซกุ อิปปะ (Sanzoku Ippa) กองกำลังที่โหดเหี้ยมซึ่งคุกคามเกาะดังกล่าวอยู่ ระหว่างการเดินทางครั้งใหม่ ผู้เล่นจะได้พบกับเมืองที่มีชีวิตชีวาและทิวทัศน์ทางทะเลอันน่าทึ่ง ขณะเดียวกัน ก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดี เพราะการซุ่มโจมตีและกับดักต่าง ๆ จะเป็นสิ่งที่คอยต้อนรับพวกเขาอยู่ทั่วทั้งเกาะ
Claws of Awaji เพิ่มคอนเทนต์ใหม่มากมายให้กับ Assassin’s Creed Shadows ซึ่งรวมถึงสกิลใหม่ ความสามารถของอาวุธ ชุดเกราะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับทั้งนาโอเอะและยาสึเกะ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถส่งต่อไปยังเกมหลักได้ การอัปเกรดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เล่นได้เปรียบในการต่อกรกับศัตรูที่อันตรายที่สุดของอาวาจิ ซึ่งรวมถึงศัตรูประเภทใหม่และบอสที่ท้าทายในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจากภาคหลัก
เมื่อเกมเปิดให้เล่น ผู้เล่นทุกคนจะสามารถปลดล็อกอาวุธใหม่สำหรับนาโอเอะ นั่นก็คือไม้พลอง Bo Staff ที่จะได้มาฟรี ๆ จากการทำภารกิจช่วงต้น โดยอาวุธชนิดนี้มีความรวดเร็วว่องไวมาก ออกแบบมาเพื่อการคอมโบที่ลื่นไหลและการโจมตีที่สร้างสรรค์ โจมตีศัตรูพร้อมกันได้หลายเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้เล่น Claws of Awaji จะสามารถเข้าถึง Bo Staff ในตำนานที่มาพร้อมกับลวดลายสลักเฉพาะตัว ซึ่งมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้อีกด้วย
ทั้งนี้ ส่วนเสริม The Claws of Awaji คือการสนับสนุนหลังวางจำหน่ายชุดล่าสุดของตัวเกม หลังมีการส่งเสริมคอนเทนต์เพิ่มเติมต่อเนื่องมาหลายเดือนนับแต่เกมวางขาย โดยมีการเพิ่มฟีเจอร์มากมาย อาทิ โหมด New Game+ หรือโหมดความยากใหม่ Nightmare ขณะที่ การอัปเดตล่าสุดที่เปิดตัวเมื่อ 11 กันยายน ได้นำเสนอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามที่ชุมชนเกมเรียกร้อง ซึ่งรวมถึงความสามารถในการกดข้ามเวลาอย่างรวดเร็วและขจัดหมอกบนแผนที่โดยอัตโนมัติเมื่อปีนจุดซิงโครไนซ์ได้ทั้งหมดแล้ว
Assassin’s Creed Shadows วางจำหน่ายแล้วบน Xbox Series X/S, PlayStation 5, macOS, Epic Games Store และ Ubisoft Store บน Windows PC รวมถึง Amazon Luna และบริการสมัครสมาชิก Ubisoft+ ของ Ubisoft สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่น Assassin’s Creed Shadows ตอนนี้เกมลดราคาสูงสุด 40% ที่ Ubisoft Store และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัสแซสซินส์ ครีด ชาโดว์ส ได้ที่ assassinscreed.com
